Manténgase al tanto: actualizaremos esta información a medida que sepamos más sobre la situación.

Muchas de las organizaciones que generalmente utilizan los inmigrantes han tenido que cerrar dado que se enfocan a dar clases y capacitación. En lugar de permanecer abierto para quien lo necesite, han decidido brindar ayuda a través de mensajes de texto y teléfono.

Chris Gil, de MEDA, escribió en un correo electrónico que se puede contactar a los entrenadores de MEDA a través de mensajes de texto, teléfono o correo electrónico para concertar citas telefónicas individuales.

Para ayuda general, la gente de la comunidad puede llamar al (415) 282-3334 ext. 101 y dejar un número de teléfono donde le puedan regresar la llamada. El equipo de MEDA estará al pendiente de esta línea telefónica.

“MEDA”, escribió Gil, “está en pláticas con la ciudad en relación a los recursos que están en proceso para ayudar a las comunidades menos atendidas con el potencial impacto económico. Por ahora, la ciudad nos ha pedido que dirijamos a la comunidad a este sitio web”.

Los lugares que están cerrados hasta principios de abril incluyen:

The Mission Economic and Development Agency.

Jamestown Community Center

The Boys and Girls Clubs

CompassSF, el cual ha cerrado sus oficinas pero sigue trabajando con clientes a distancia.

Por otro lado, Katz Bagels abrió estaba mañana aunque cerrará a finales de mes.

Melba Maldonado, la directora ejecutiva del Centro de Recursos para la Comunidad La Raza ubicado en el 474 de la calle Valencia, estaba de pie con su equipo enfrente de un botellón de Purell que estaba un cuarto de lleno. “El tema es que solo tenemos esto”, dijo a modo de suplicio para que consigan más y se preparen para entregar cajas de comida el miércoles, cuando le avisarán a los clientes del centro de las citas que tienen con tres de los abogados del centro.

La distribución de comida del miércoles es solo para las 154 familias que ya se han registrado, pero el sitio ahora recibe 14 cajas de emergencia cada dos semanas para poder entregarlas a los necesitados. Pero, dijo Maldonado, “no podemos inscribir a nadie nuevo ahora”.

Aparte del programa de comida y las citas previamente hechas con los abogados del centro, este estará cerrado y se le permitirá a los clientes que entren, uno por uno por la puerta principal, que ahora permanece cerrada.

Esta mañana, en el edificio de las mujeres, Kristen Acosta acababa de terminar la repartición de comida a sus 150 clientes habituales que llegan entre las 9:10 a.m. y 9:50 a.m. A las 9:50 a.m. el banco de comida abre para cualquier persona sin cita previa. Por lo general, tienen más o menos 15 personas, pero hoy tuvieron entre 30 a 40.

La iglesia Northgate Bethel SF, ubicada en 1325 de la calle Valencia, también continuará su horario habitual para distribución de comida los sábados de 9-10 a.m. “Se nos da comida adicional para poder darle más a todos”, dijo Cori McGee, coordinadora de la despensa de comida. “Tenemos suficiente comida para todos. Cualquiera que necesite ayuda con comida adicional será bienvenido”.

McGee dijo que “normalmente si están inscritos con otro banco de comida no los atendemos”, aunque, explicó que ahora son más flexibles, incluso con los que tal vez no califiquen según las pautas de ingreso y los que necesitan que otra persona recoja la comida por ellos. También se ofrece servicio a domicilio de comida los sábados pero este servicio terminará el 4 de abril. Se espera que Northgate Bethel SF cierre para la pascua.

El programa Homeless Prenatal el 1200 de la calle 18 solo está abierto para miembros activos que necesitan comida y repartición de emergencia de pañales. Los clientes que necesiten ayuda con gestión de casos serán atendidos por teléfono.

La parroquia de San Pedro continuará su distribución de comida como lo hace normalmente, los viernes de 10 a.m. a 12 p.m.

El lunes, los trabajadores se encontraban limpiando el interior de la escuela Mission High School en preparación para los clientes de mañana.

En el Hamilton Family Center, algunos programas también están cancelados. “Decidimos suspender nuestros servicios para niños y jóvenes por el momento”, dijeron Jason Mandell, director ejecutivo interino y Rachel Kenemore, responsable de desarrollo en Hamilton Family Center. “Hemos cancelado nuestro evento de recaudación de fondos March Madness for Good y aplazamos todos los eventos comunitarios por el momento”.

“Sin embargo, los programas de albergue, vivienda transicional, servicios de vivienda y propiedad inmobiliaria continuarán sin interrupción”, Mandell y Kenemore recalcaron en un comunicado.

Explicaron que en sus programas de viviendas transicional y albergue, le proveen a los clientes sitios para lavarse y artículos para desinfección. “También hemos preparado un horario de limpieza completa que le da prioridad a limpiar los sitios de uso común” ambos expresaron.

People Organizing to Demand Environmental & Economic Rights, mejor conocido como PODER, ha cancelado sus reuniones con la membresía, programas para jóvenes de secundaria por las siguientes tres semanas, y sus presentaciones educativas en otras organizaciones, como en el SF Immigrant and Education Network.

“En muchas maneras, esto ha estado afectando a la comunidad entera” dijo Antonio Díaz, director de organización en PODER.

Díaz explicó que estaban por comenzar las actividades de sensibilización comunitaria relacionada al censo esta semana pero decidieron hacer la campaña por teléfono.

Aquí un mapa, nuevamente, de dónde se puede recoger los almuerzos escolares. En la Misión, podrá recoger almuerzos escolares en Mission High School y la escuela primaria César Chávez.

La repartición de estas comidas no comenzará sino hasta el martes cuando habrá 8 sitios abiertos de 9-10 a.m. El siguiente día, habrá 14 sitios abiertos, y el jueves, todos los 18 sitios estarán abiertos de lunes a viernes, de 9-10 a.m. para recoger desayunos, almuerzos, cenas, frutas, verduras y leche para llevar a casa. Mission High School comienza el martes y César Chávez Elementary comienza el jueves. Vea todos los sitios y horarios aquí.

Actualizaciones de mediodía:

Tartine Bakery solo está abierto para que la gente pida comida para llevar. Bi-Rite solo estaba permitiendo la entrada a 25 clientes a la vez. En casi todos los cafés y restaurantes que permanecieron abiertos esta mañana había uno o dos clientes en los locales. Mission Picnic en la esquina de Valencia y la 21 vio sus ingresos disminuir un 90 por ciento en la última semana debido a la pérdida de su negocio de catering, según explicó el dueño Sterling Price.

El restaurante aún ofrece servicio a domicilio, pero Price está preocupado, debido a que pocas personas están ordenando comida. “Es una cosa estar abiertos para repartir a domicilio pero si no estás cubriendo los gastos, ¿para qué continuar?” dijo Price.

Tienda tras tienda de la calle Valencia estaba cerrada este lunes por la mañana, muchas con letreros anunciando que permanecerán así por los siguientes días. Algunas tiendas estaban abiertas. Claudia Echerria, cajera de El Buen Sabor en la Valencia y 18 dijo que la actividad había disminuido un 50 por ciento en su negocio, una de las taquerías más populares de la Misión.

El restaurante Prairie en la calle 19 cerca de la calle Mission transformó su comedor a una tienda general donde la gente puede comprar alimentos que se conservan. “Nos dimos cuenta que los supermercados estaban saqueados de alimentos que se conservan y existe una gran demanda de ingredientes básicos para los que cocinan en casa ahora que se está practicando el distanciamiento social y no poder salir tanto”, dijo el chef y dueño de Prairie Anthony Strong en un comunicado de prensa.

Actualización: 1:31 p.m.

La alcaldesa London Breed anuncia orden de permanecer en casa, la cual entrará en vigor esta medianoche.

El anuncio incluye estas pautas:

¿Qué puedo hacer? ¿Qué está abierto?

Estos servicios esenciales permanecerán abiertos:

Servicios municipales/del condado: policía, bomberos, hospitales/clínicas y atención médica, cárceles, tribunales, basura/saneamiento, transporte (incluso Muni), servicios públicos (agua, electricidad y gas) y oficinas de la ciudad

Gasolineras

Farmacias

Alimentación: supermercados, mercados de agricultores, bancos de comida, tiendas de conveniencia, restaurantes solo para comprar y llevar comida o servicio de entrega

Ferreterías, plomeros

Bancos

Organizaciones de beneficio a la comunidad, estas determinarán la atención caso por caso

Lavanderías, servicios de lavandería

¿Qué está cerrado?

Restaurantes

Bares y discotecas

Lugares de entretenimiento

Gimnasios y estudios de ejercicio

¿Qué no puedo hacer?

No se puede participar físicamente en actividades de grupo con otras personas

No se puede hacer cenas y congregar a la gente. No puede invitar a sus amigos a su casa para pasar el rato.

No se puede ir a bares o discotecas.

No se puede ir a salones de uñas, ni ir a cortarse el pelo con un peluquero o barbero.

No se puede ir a comprar bienes que no son esenciales.

No se puede hacer viajes innecesarios en transporte público, ni en su auto o moto.

Nuevamente, aquí están los sitios web de salud pública de San Francisco y del estado para obtener actualizaciones:

Enlaces:

Información sobre el virus en español de la Ciudad y Condado de San Francisco

Sitio web sobre el virus del Departamento de Salud Pública de San Francisco

Sitio web Departamento de Salud de California

