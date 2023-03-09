Tents on the roadside at night
随着夜幕的降临，位于1450 Laguna St.的领馆前的人行道上搭起了帐篷，就在Geary Boulevard旁，折叠椅被搬了出来，装满热水的保温瓶被拧开。Yujie Zhou摄于2023年3月6日

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甚至在最后一批顾客从附近的日本城购物中心蹒跚走出之前，附近的中国驻旧金山总领事馆外就开始排起了队。随着夜幕的降临，位于1450 Laguna St.的领馆前的人行道上搭起了帐篷，就在Geary Boulevard旁，折叠椅被搬了出来，装满热水的保温瓶被拧开。

在领事馆于上午9:30开门之前，还有许多个小时。

排队的既有中介也有个人，他们在等待每天早上发放的100至150张签证名额中的一张。三年来，几乎所有持有外国护照的人都不可能去中国旅行。但在2月3日，领事馆再次开始发放签证。问题是什么？在旧金山的领事馆只接受亲临现场的签证申请

因此，夜以继日，那些急于出差或探望病危家人的人加入了排队的队伍——越早越好。

周日，Danny Zhao在下午6:30到达现场，抢到了领先位置——他排在第一位。

Zhao很清楚，要赢得提交申请的权利，你必须是排在前面的150人之一，尽管偶尔只有排在前面的100人能够进去。时不时在日出前后，由于一些试图插队的人，队伍中会发生争论甚至肢体冲突。但每个人的头号问题是……内急。

“卫生间的情况是最糟糕的,” 周日晚上11点30分，排在第89位的Kun说。两个街区外有一家Safeway，一家百吉饼店和一家星巴克，但所有这些都在晚上11点前关闭。

“我是个男的，我用灌木丛解决，”周日排在第24位的Alix Wong说。不过，他还是幻想着有一天这里能有一个移动厕所。

3月2日凌晨5点，卫生间的情况变得尤其糟糕，当时一位签证申请人把妻子送到了队伍中，停好车，然后前往附近的Raymond Kimbell Playground使用公共卫生间。旧金山警方的一份报告称，他遭到抢劫，最后被送进医院，目前仍在康复中。

随着夜幕降临，位于1450 Laguna St.的领馆前的人行道上搭起了帐篷，就在Geary Boulevard旁，折叠椅被搬了出来，装满热水的保温瓶被拧开。Yujie Zhou摄于2023年3月6日

虽然中华人民共和国驻旧金山总领馆尚未对Mission Local的询问作出回应，但它在抢劫事件发生后宣布，最早将于3月13日开放网上申请

然而，目前，面交的制度仍然在极盛期，这里的常客们——为客户递交申请的中介们——已经摸索出了如何度过漫漫长夜的等待时间。

“我吃得好，睡得好，”四十岁左右的商业代理人Zhao说。他是如何忍受等待的呢？他指着他的带扶手的露营椅和亮蓝色睡袋说，”我每天都坐在这把椅子上思考人生。”他最近思考出的结论之一是，对于那些迫切需要签证的人来说，目前的系统实际上比即将到来的在线系统更公平，因为他们只要来得够早，就一定能确保一个位置。

到了拍照的时间，Zhao整理好自己的睡袋。他解释说：”至少要确保我看起来不像个流浪汉。”

那些最早到达的人，即排在前15到20名的人，和Zhao一样，大多都是中介，他们每人可以提交两份申请。(在2月初的时候，他们可以提交多达10份申请）。

即使是在夜里，这也是一条热闹的队伍；充满了抱怨、乐观，以及裹了无数层衣服的申请人们。在最近的一个周日晚上到周一早上的等待中，一些程序员们彻夜写代码，一个医科学生和他的妻子在车里睡觉和看电视剧之间切换。他们很快地结识新朋友，互相分享移民的故事。

“今天是最糟糕的一天，” Alix Wong在周日晚上说。人们比以往更早来到这里，以确保他们不会浪费一晚上让人倍感折磨的等待。此外，许多人听说了即将到来的网上预约，但是觉得亲自排队、把命运掌握在自己手中更舒服。

为了确保有一个名额，Wong在这个周日比往常更早到达，带着满满一袋零食，花生、杏仁和一个三明治。排队作为日常工作的一部分是一个新奇的职业转变，但这是Wong和队伍里的其他中介职业弧线的一部分。在此之前，他以更传统的方式为希望在中国做生意的公司提供牵线搭桥。

这是一项有利可图的工作，他说。他要排队等候并确保签证，这是他工作的一部分，而且没有额外的报酬。而其他中介们提交的两份申请，每份都能赚取至少几百美元，

“我有一辆Zipcar，一把椅子和一把雨伞，”Wong说。在下雨的夜晚，他租下酒店房间，而他在队伍中的邻居们则会好心为他保留位置。

一旦他完成工作，大约在中午时分，他就会回家吃一天中的第一顿饭，往往是鸡肉和米饭。这是他在过去一个月里每天晚上都要遵循的惯例。

“很挫败。在这里再过一个晚上和一个早上，我就再也不用来排队了，”他在一条短信中提到了即将开始的网上申请。

Wong说，当有人试图插队并发生纠纷时，中介们经常扮演裁判的角色。每天晚上，当排队人数接近100人时，一名志愿者，主要是中介，会主动分发手写的小纸片，每张都有一个号码，对应一个人在队伍中的位置。有时候，这些从笔记本上撕下来的歪歪斜斜的纸片甚至会被盖上印章。

“我们中介会维持秩序，” Wong说。

这种自治是有效的。中介们说，最近插队的人已经变少了，如果有人试图强行进入，人们就会为与他们共度了一整个冰冷的夜晚的邻居挺身而出。即便是领事馆的工作人员在上午9:30带着彩色塑料袋来分发官方号码时，也会参考这些非官方的号码。

民间号码牌。Yujie Zhou摄于2023年3月5日
民间号码牌。Yujie Zhou摄于2023年3月6日
他们很快地结识新朋友，互相分享移民的故事。Yujie Zhou摄于2023年3月6日
即使是在夜里，这也是一条热闹的队伍；充满了抱怨、乐观，以及裹了无数层衣服的申请人们。Yujie Zhou摄于2023年3月6日
上午十点半前后人们在领馆门前排队。Yujie Zhou摄于2023年3月6日

根据Wong的估计，排队的人中有多达70%至80%的人懂中文。

那些不懂中文的，有些是来排队申请商务签证。巨型企业的扩张已经停滞了三年，急于恢复业务。据Wong说，其中包括Costco、Meta、TikTok、苹果和其他许多公司。

除了为客户提交申请的中介之外，还有为别人排队占位的小时工。例如，说西班牙语的单语者Lorenzo排在第88位，他按小时计费，为中介C.Chun维持这个位置。

Chun说，位置在哪儿是关键，”你在队伍中的位置预示着你的精神状态。”太靠后的位置会产生很多焦虑，但排在前100名的人都很放松，在队伍外徘徊，或者沉入梦乡。

Chun说，他曾亲眼看到在申请者一次、两次甚至三四次未能拿到名额，才意识到他们需要早点来，而不能仅仅指望今晚会有更少竞争者。

加州大学旧金山分校的医科学生Kun和他的会计妻子Jenna这晚也在队里。Jenna来陪Kun，他们排在第89位。由于一位家人病重，Kun需要返回中国，但他们打算等拿到签证后再告诉家人这个计划。

他们准备得很充分，有露营设备、多层衣服和排在前100位的人的乐观态度。这次彻夜排队是 “一种有趣的经历”，Kun说。

随着夜晚的到来，Kun和Jenna轮流去他们的车里睡觉，而另一个人则在露营椅上看电视剧，“Tom Clancy’s Jack Ryan.”

凌晨1点15分左右，一个头发花白的男人，刚从萨克拉门托独自开车抵达，看到队伍的长度，显然很诧异。他一边匆匆忙忙地向队尾走去，一边问每一个还没睡的人：”我还应该排吗？”

他留了下来，并成功地获得了第121个位置。他告诉他的邻居们，他急切地想去中国看他临终的母亲最后一眼，一切都准备好了，包括飞机票。他所缺少的只是签证。

所以他继续等待着，即便是当122号的中年女性在凌晨4点30分因为实在太冷而决心离开时。

签证申请人们说，反常的是，领事馆外队伍几乎比馆内的现状更有条理。在里面，官员们被申请的数量压得喘不过气来，流言中甚至提到有数十本护照找不到了。

处于第121位的申请人在早些时候曾去过那里，并把他的护照留在了领事馆里。他被告知要带着一些丢失的文件回来，而这就是他在星期一早上所带的东西。他试图说服工作人员尽快处理他的签证，而且领事馆的工作人员似乎也想帮忙。

问题是什么？要从堆积如山的申请文件中找出他的护照几乎是不可能的。

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REPORTER. Yujie Zhou is our newest reporter and came on as an intern after graduating from Columbia University's Graduate School of Journalism. She is a full-time staff reporter as part of the Report for America program that helps put young journalists in newsrooms. Before falling in love with the Mission, Yujie covered New York City, studied politics through the “street clashes” in Hong Kong, and earned a wine-tasting certificate in two days. She’s proud to be a bilingual journalist. Follow her on Twitter @Yujie_ZZ.

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