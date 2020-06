Traducción por: Neus Valencia

Las organizaciones de derechos de los inmigrantes y los beneficiarios del programa DACA en San Francisco celebraron la decisión de la Suprema Corte con 5-4 votos a favor, que permite que se mantenga el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su siglas en inglés)–al menos por ahora.

“Estaba durmiendo y cuando me desperté vi los mensajes de mis compañeros de trabajo”, comentó María Fuentes, de 24 años y beneficiaria de DACA. “Al principio, pensé ‘por Dios, qué está pasando’, pensé que había una emergencia o algo por el estilo, pero luego vi en las noticias que se trataba de una victoria para nosotros”.

“Me sentí feliz y me puse a llorar”.

Más tarde ese día, Fuentes, quien trabaja como asistente legal en CARECEN SF, una organización sin fines de lucro que proporciona servicios legales y sociales a los inmigrantes, habló con otros dos inmigrantes para apoyarlos con sus trámites del programa DACA. Uno de ellos aún no había escuchado la noticia. “Se lo dije, y ella se puso muy contenta”.

El programa DACA, iniciado hace ocho años por el presidente Barack Obama, permite a las personas indocumentadas que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños recibir permisos de trabajo de dos años y evitar temporalmente la posibilidad de ser deportados.

“La palabra que yo usaría es ‘alivio’”, dijo Vanessa Mejía de 24 años de edad y beneficiaria de DACA. “Ahora podemos respirar un poco”.

Mejía comentó cómo esta mañana se despertó bombardeada de mensajes y enlaces que le enviaron todos los que vieron las noticias. La pregunta de cómo resultaría el fallo había sido una carga para ella.

“No temía algo en específico, más bien era un miedo a no saber qué iba a suceder”, dijo Mejía. “Solo era la incertidumbre de lo que iba a suceder en mi vida si eso ocurriera”.

Mejía aplicó para el programa DACA por primera vez en 2012, justo cuando inició el programa.

“Fue un cambio total en mi vida, saber que podría trabajar y vivir como cualquier ciudadana. Mis amigos iban a la universidad, y yo pensaba que no podría ir debido a mi estatus legal”, comenta Mejía, “cambió mi vida saber que podría ir a la escuela y trabajar”.

Actualmente, Mejía estudia diseño de interiores en la Universidad Estatal de San Francisco y trabaja para su padre, quien es contratista y dueño de una empresa de construcción. Su padre obtuvo un estatus legal temporal a través del programa TPS. Mejía tiene dos hermanos que son ciudadanos estadounidenses.

Mejía dijo que todavía recuerda cómo llegó a EE.UU. desde El Salvador cuando tenía 8 años.

“Fue muy difícil adaptarse a la cultura, a la comida y, sobre todo, al idioma. Recuerdo haber llorado los dos primeros años antes de ir a la escuela porque era muy difícil comunicarme con mis compañeros de clase e incluso con el profesor”, comentó Mejía.

“Hoy es un día en el que todo el mundo puede respirar y descansar un poco”, dijo Lariza Dugan-Cuadra, directora ejecutiva de CARECEN SF. “Sin embargo, no olvidamos el sufrimiento que provocó la cancelación del programa, y que el Senado podría haber remediado si tan sólo hubieran [retomado] varias propuestas que ya habían sido aprobadas en la Cámara de Representantes”.

Dugan-Cuadra dijo que el fallo de hoy preserva el status quo, y que DACA sigue siendo un programa temporal. Los beneficiarios de DACA deben renovar su solicitud cada dos años, lo cual cuesta 495 dólares.

Durante la administración de Trump, el programa DACA dejó de aceptar nuevas solicitudes en 2017, aunque por orden judicial se permitió a los beneficiarios existentes solicitar su renovación.

Luis De Paz Fernández, AB 540 Dream Coordinator de la Universidad Estatal de San Francisco, dijo que no se sabía claramente si el fallo del jueves abriría el camino para que el programa aceptara nuevas solicitudes.

“Eso es algo que todavía estoy esperando escuchar”, dijo. “Espero que haya una mayor claridad al respecto mañana”.

De Paz Fernández dijo que le sorprendió la resolución.

“No esperaba este resultado”, dijo. “Incluso ya no sabía cómo sentirme feliz, pero me alegró mucho. Especialmente para nuestros estudiantes. Yo fuí un beneficiario de DACA y es algo con lo que definitivamente me identifico, tuve que llorar por un momento”.

Ahora, De Paz Fernández es un residente permanente, después de que recibió su green card.

“Ésta es una decisión muy importante”, dijo Olga Talamante, directora ejecutiva de la Fundación Chicana Latina. “Pero es una lástima que haya sido necesario que la Suprema Corte declarará que, en efecto, la actual administración no tiene derecho a suspender el programa DACA”.

Y añadió “por supuesto que lo intentarán de nuevo, no hay duda de ello”. “Tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para lograr un cambio en noviembre”.

