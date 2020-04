Traducción por: Neus Valencia

Actualización, lunes 27 de abril, 9:50 a.m.

Al término del fin de semana, los investigadores habían realizado pruebas a 1.650 residentes en la zona de censo 229.01 en la parte sureste de la Misión, una zona objetivo debido a su densidad y su población mayoritariamente latina.

Las pruebas son gratuitas y no es necesario tener síntomas.

De las personas examinadas hasta ahora, el 43 por ciento eran de raza blanca, el 39 por ciento eran hispanos, el 12 por ciento eran asiáticos y el 2 por ciento eran afroamericanos. La zona de censo es 58 por ciento latina, 34 por ciento blanca, 5 por ciento asiática y 1 por ciento afroamericana.

Los hispanos han sido afectados de manera desproporcionada, y representan el 15 por ciento de la población, pero el 31 por ciento de los casos confirmados.

De los 1.424 casos confirmados hasta la fecha, 182 han estado en la Misión o dentro del código postal 94110.

Los investigadores dijeron que hoy y el martes se enfocarán a las familias con niños, a jornaleros y personas en situación de calle. La campaña cuenta con la participación de alrededor de 140 voluntarios al día y representa el doble de pruebas en comparación con lo que se ha logrado en la ciudad hasta ahora.

Los lugares donde se realizan las pruebas se han reducido de cuatro a tres: la escuela Flynn Elementary School, el Parque Niños Unidos y el Parque Garfield.

El llamado a las familias latinas el domingo mejoró la participación de los hispanos, que constituyeron el 42 por ciento de los que se hicieron la prueba el domingo. Los blancos, representaron el 38 por ciento, los afroamericanos el 3 por ciento y los asiáticos el 13 por ciento.

Investigadores realizaron pruebas a alrededor de 950 residentes el sábado, el mayor número de pruebas desde que comenzó la crisis

Actualización a las 6:12 p.m.

Al final del día sábado, médicos, enfermeras y un gran grupo de voluntarios de la comunidad de UCSF terminaron de realizar pruebas a unos 950 residentes en cuatro lugares de la Misión, según Diane Jones, una enfermera jubilada especializada en VIH y voluntaria en la campaña. Hasta ahora, el mayor número de residentes examinados en un día había sido de 577 el 23 de abril.

Jones dijo que algunos lugares tuvieron un comienzo más lento debido a problemas logísticos y de infraestructura, como los sanitarios portátiles. La jefa del Departamento de Obras Públicas se encargó de resolver ese problema, y otros funcionarios del gobierno de la ciudad fueron de gran ayuda, comentó Jones.

Según Jones, hubo menos familias latinas entre los residentes examinados hoy, y para remediar esto los voluntarios ya tienen planeado ir de puerta en puerta el domingo para que haya mayor participación de la comunidad latina. Para las 2:30 p.m., ya casi no había filas en la mayoría de los lugares, y los residentes que no aún no se habían registrado podían presentarse y hacerse la prueba inmediatamente.

Una vez más, Jones subrayó, la campaña está realizando pruebas a cualquiera que resida o trabaje en el área entre las calles South Van Ness, Harrison y 23 y Cesar Chavez. Las pruebas son gratuitas. Los que viven y trabajan en el área son jornaleros que posiblemente no estén trabajando en este momento o residentes en situación de calle que están en el área.

Si continúa un número significativo de personas que requieran pruebas el lunes por la noche, los investigadores abrirán el área para realizar pruebas ubicada en el Distrito de la Misión. Los residentes interesados pueden revisar el sitio web el lunes por la noche, pero Mission Local también informará si la campaña continuará más allá de la zona de censo designada.