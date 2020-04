Traducción por: Andrea Valencia

Los funcionarios de salud pública lanzarán una campaña masiva para hacer pruebas de detección a tantos residentes como sea posible en un área donde viven 5.700 residentes entre las calles South Van Ness y Harrison, de César Chávez a la 23, según los volantes distribuidos en el área a implementar las pruebas.

La campaña es una colaboración con UCSF, el equipo latino de fuerzas especiales contra COVID-19 y el departamento de salud de la ciudad, y se llevará a cabo por cuatro días, empezando este 25 de abril.

“COVID-19 ha afectado a la gente en la Misión en gran manera”, explicó el anuncio. “Las pruebas de detección que se harán en la comunidad brindarán información importante para la gente que ha tenido o que tiene COVID-19 y nos ayudará a entender cómo detener la propagación del virus”.

“Toda la gente de la comunidad que tiene 4 años o más que vivan en el área donde se conducirá este estudio son exhortados a asistir, sin importar qué síntomas presentan”, informa el volante.

No se sabe si la ciudad conoce de algún brote en particular en el área donde se implementarán las pruebas de detección. Hasta ahora, no se ha informado de casos COVID-19 por geografía.

“Todavía falta que la ciudad haga públicos los mapas, pero hay muchos casos en el Distrito de la Misión”, dijo el Dr. George Rutherford, un profesor de epidemiología y de bioestadísticas en UCSF. “Mucho de lo que vemos a través del rastreo de contacto de casos nos está llevando al Distrito de la Misión”.

“Estoy muy alegre de que alguien tome en seria cuenta a las personas indocumentadas ya que a menudo se olvidan de que son el motor de la ciudad”, dijo George Lipp quien vive en el área donde se realizará la detección y quien planea participar. “Hay que mantener a todo mundo sano, es algo moral, buen civismo y buena administración económica”.

Se les ha pedido a los residentes que programen una cita a partir del martes en este enlace.

Habrá voluntarios que visiten los hogares el miércoles y el viernes.

Los sitios de detección se realizarán en Garfield Park, Niños Unidos Park, y las escuelas primarias Flynn Elementary y Cesar Chavez Elementary.

Durante la sesión informativa de UCSF, los especialistas hablaron sobre la disparidad étnica en casos de COVID-19 ya que los residentes latinx componen el 23 por ciento de los casos en San Francisco y solo el 16 por ciento de la población.

“Estamos viendo un gran brote en la población de Latinx”, dijo la Dra. Kirsten Bibbins-Domingo, profesora de epidemiología y bioestadística de UCSF. “Esos individuos no son técnicamente desamparados, sino que viven amontonados, y la misma dinámica está en juego”, dijo Bibbins-Domingo el jueves. Están trabajando todos los días como trabajadores de primera línea y luego regresan a situaciones de viviendas hacinadas y eso significa que son “más vulnerables a los malos resultados”.

Rutherford dijo el jueves pasado que apoyaba la estrategia de una implementación masiva de pruebas en el Distrito de la Misión y reconoció como bueno que el centro de salud Mission Neighborhood Health Center ya había comenzado a hacer pruebas de detección en pacientes con síntomas de COVID-19 desde la semana pasada.

Sin embargo, las pruebas de detección anunciadas en los volantes son una diferencia a lo que se ha estado haciendo hasta ahora.

La Dra. Brenda Storey, directora ejecutiva de la clínica de la Misión, dijo el viernes que en la primer semana de la implementación de pruebas, la clínica tenía acceso a 100 pruebas y habían realizado 20 pruebas en pacientes. Aunque todavía no tiene los resultados de dichas pruebas, dijo que es posible el mejoramiento del sitio de pruebas donde se puede llegar en coche para acomodar a 200 residentes al día.

