La lista de espera para la lotería de vales de la Sección 8, un programa federal de asistencia con la renta que ayuda a inquilinos de bajos ingresos a pagar la renta de vivienda particular, se abrirá a las 8 de la mañana el 23 de octubre.

La lotería, administrada por la Autoridad de Vivienda de la Ciudad y Condado de San Francisco, estará disponible todos los días y cerrará el lunes 6 de noviembre a las 17.00 horas.

Los vales se pueden utilizar con cualquier propietario particular, y cubrirá hasta $2,669 por un estudio, $3,300 por una unidad de una recámara y $3,949 por un apartamento de dos recámaras. Los titulares de los vales aportarán hasta el 40% de sus ingresos en el alquiler.

Se realizará un sorteo en aproximadamente 6,500 aplicantes en San Francisco, siempre y cuando reúnan los requisitos. Los solicitantes serán informados que han sido seleccionados para estar en la lista de espera con un plazo de 30 días después del cierre de presentación de solicitudes, y se les notificará cuando su nombre aparezca en los primeros puestos de la lista de espera.

El programa está destinado a inquilinos con ingresos iguales o inferiores al 50% de la renta media de la zona (65.050 $ al año para una familia unipersonal o 92.900 $ para una familia de cuatro personas); si una familia ya recibe otras ayudas al alquiler, los ingresos deben ser inferiores al 80% de la renta media de la zona.

Hay una serie de factores que determinan el lugar que se ocupa en la lista de espera, como la condición de veterano, la discapacidad, el lugar que se ocupa en la lista de espera de viviendas públicas y el desplazamiento involuntario de una residencia de San Francisco en el pasado.

La solicitud tarda entre 10 y 20 minutos en completarse y requiere el nombre completo, la fecha de nacimiento y el número de la Seguridad Social, si se dispone de él, de todos los miembros de la unidad familiar, además de una dirección de correo electrónico y un número de teléfono válidos.

Varios grupos de la comunidad dicen que están disponibles para ayudar con la aplicación, incluyendo Dolores Street Community Services, YMCA Mission Branch, Mission Neighborhood Center, Mission Economic Development Association, y el Instituto Familiar de La Raza en la Misión.

El Latino Task Force ha ampliado su horario para ayudar a los solicitantes con las horas que se enumeran a continuación en el volante a continuación.

Expanded hours at two Latino Task Force sites.

Other groups outside the Mission are listed here.

Este artículo fue traducido con la ayuda de DeepL, con correcciones de Elvia Rodríguez.