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2022年是美国有史以来欺诈性最强的一年，全国范围内的诈骗案达到历史最高水平。

市检察官办公室希望向诈骗受害者传达一个简单的信息： 请告诉我们。

“除非我们有不法行为的证据，否则我们无法向前推进，”市检察官邱信福在最近举行的关于诈骗和欺诈的会议上说。

这是联邦贸易委员会（FTC）自2014年以来与当地亚太裔社区举行的一系列会议中的最新一次，这些会议从起初的小组讨论逐渐发展到每个关注湾区针对亚太裔诈骗的人都参加的大型聚会。

在这次会议上，邱信福描述了一连串涉及信用卡仲裁计划、在线旅游公司、汽车租赁公司、报税公司等的骗局。

最近的一个骗局甚至涉及人工智能模仿受害者的亲人——母亲、兄弟或妻子的声音。有时，它是臭名昭著的祖父母诈骗——祖父母接到恐慌的孙子的电话，声称遇到麻烦需要钱。“你深吸一口气想了想，你听说过祖父母的骗局，但该死的，这声音听起来就像他。这怎么可能是一个骗局呢？”联邦贸易委员会一篇描述这种骗局的文章中写道。

3月初，市检察官办公室对一家名为Personnel Concepts的公司提起诉讼，该公司一直在伤害加州的小企业，自称是一个政府机构，发送营销材料，暗示这些企业必须向Personnel Concepts付款，以确保符合劳动法的规定。

“去年全国向我们报告诈骗的人，总共损失了88亿美元，”联邦贸易委员会消费者保护局消费者和商业教育处的高级成员Rosario Mendez说。

Mendez继续说：“这是我们所见过的最多的一年。”她的机构可以调查和关闭那些施行这些骗局的公司——这些骗局日益渗透到生活的各个角落，从电话到短信、电子邮件、社交媒体或邮件，甚至是广告。但Mendez知道，联邦贸易委员会的影响范围可以更广。

“我们在这里的原因之一是，我们没有听到太多来自亚太裔社区的声音。”联邦贸易委员会西部地区办事处的Denise Oki说。每次这样的会议都为未来的行动提供了一个宝贵的机会。

有一次，联邦贸易委员会从一名韩语媒体记者那里听说，一名受害者被声称柬埔寨国王需要帮助一些钱的短信骗走了数千美元。这之后，联邦贸易委员会在美国的17家韩语媒体上发出了警报。

联邦贸易委员会的数据显示，2022年第四季度旧金山-奥克兰-伯克利都市区的五大欺诈类别是：冒名顶替的骗局；网上购物和负面评论；与投资有关的欺诈；奖金、抽奖和彩票；以及互联网服务。

冒名顶替的骗局“荣登榜首”不是没有原因的，在新兴科技的加持下，它们现在看起来实在太像真的了。据加州大学伯克利分校法律系学生、湾区法律援助组织新任工作人员Renee Coe说，一名来自印度的移民学生接到了两个来自骗子的电话，其来电显示（Caller ID）与美国移民和海关执法局和旧金山警察局的号码一模一样。

在驱逐出境的威胁下，该学生立即通过Target礼品卡和Zelle支付了18000美元，其中只有最后一张礼品卡上的700美元余额后来被追回。

住房和经济权利倡导组织的执行董事和创始人Maeve Elise Brown表示，老年房主有时会成为房屋贷款骗局和房屋装修骗局的目标。

受害者被强烈鼓励报告他们所经历的骗局，因为像联邦贸易委员会这样的执法机构只能处理他们所知道的案件，Mendez和Oki说。

联邦贸易委员会的ReportFraud.ftc.gov网站是专为报告诈骗经历开设的。“你的报案将与2800多名执法者分享，”网站上写道。“我们不能解决你的个人报案，但我们利用报案来调查和提起反对欺诈、诈骗和不良商业行为的案件。”

欺诈受害者可以匿名报案，或让别人代表他们报案。不过该网站目前只有英语和西班牙语版本，但据Oki说，联邦贸易委员会正在努力开发更多的语言。

同样的，在目睹了相当数量的欺诈案件后，上个月旧金山市检察官办公室创建了一个在线投诉门户网站，有英语、中文、西班牙语和菲律宾语版本，供个人受害者投诉。

值得注意的是，该门户网站写道：“我们无权作为你的律师代表你，或向你提供法律建议。我们采取的任何行动都是代表整个社区的。”

邱信福说，不以英语为第一语言的低收入者特别容易受骗，而对于那些寻求建议以驾驭复杂的移民系统的移民来说，这种情况可能会更加严重。

以Leonard Lacayo为例，他去年第二次被市检察官办公室起诉。在七年前被停止向移民提供法律服务后，Lacayo在3330 Mission St.重新开始经营，据称他在那里提供欺诈性的法律服务。

对于更有可能从事低工资工作的移民来说，一个骗局就可能是灾难性的，足以产生能支付租金或是流落街头这样的差异。更糟糕的是，移民们更有可能保持沉默，而不是报案。“当你被诈骗时，无论你是否有移民背景，无论英语是否是你的第一语言，你都会很自然地觉得‘这可能是我的错。我很蠢，让它发生了，’”邱信福说。

邱信福承认，有些时候，这些案件根本不是市检察官办公室所能处理的。对于那些滥用《美国残疾人法》（ADA）的将华埠、小西贡、Mission和Tenderloin作为目标骗子们，实际上只能根据一项联邦的法规提出起诉。而对于那些肇事者在海外的案件，联邦调查局是唯一能够发挥作用的机构。

即便如此，邱信福说：“请报案，因为这有助于我们提醒有关当局发生了什么，这些当局有足够的权限可以触及其他国家并与其他国家合作。”

一些有帮助的链接：

由旧金山市检察官办公室提供的在线投诉门户网站，有英文、中文、西班牙语和菲律宾语版本，供个人受害者报案。

联邦贸易委员会的诈骗举报网站。该网站目前有英语和西班牙语版本。

湾区法律援助机构的法律咨询热线：800-551-5554

联系住房和经济权利倡导者：https://www.heraca.org/#contact