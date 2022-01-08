Yuxuan Wang, translator

Read the English-language version here.

岭南小馆（R&G Lounge）在Yelp评分网站上的排名或许很靠后，但社交媒体小红书的排名系统却很不一样。 在小红书上，这家中国餐厅排在旧金山唐人街餐厅的首位，酱油鸭舌、贵妃鸡和烤黑鳕鱼都是这家餐厅的必吃菜。

虽然猫途鹰会建议游客们先去阿尔卡特拉斯岛，但小红书会建议游客们去金门大桥和伦巴第街（Lombard Street）。

“在小红书上，这家中国餐厅排名首位，酱油鸭舌、贵妃鸡和烤黑鳕鱼都是这家餐厅的必吃菜。”（小红书用户@爱小冰)

2013年成立于上海的小红书，是一款中文的社交媒体应用，用户可以在社交媒体上发布美妆与时尚产品的评论。 渐渐地，小红书在像三藩市这类华人聚集的城市中，成为了人们依赖的攻略查询资源。

“我确定周围每个中国留学生都有小红书账号，”24岁的陈斯蒂芬妮（音译）这样说到，她是小红书的重度用户，也是个刚刚起步的博主。 “至于说加州的整个华人群体，我认为至少有一半都在用小红书。”

小红书上的内容几乎全是中文，而对于那些不会说中文的人来说，这款社交媒体构筑出了一个他们不能理解的平行宇宙。 “一个人用小红书的频率取决于他的中文水平，”陈女士这样说道，她几乎每天都会在小红书上发笔记。 “我妹妹用小红书的频率就远不如我，因为她在美国长大。”

如今，在小红书上搜索“湾区”能找到超过15.1万篇相关笔记（湾区是许多小红书美国用户聚集的地方）。 小红书在疫情期间的用户增长尤其迅速。2021年10月，小红书的全球月活用户达到1.32亿，而估值达到了200亿美金

26岁的韩佐伊（音译）就是在疫情期间大幅提升了小红书使用时间的用户之一。

“我想用视频和中国的家人朋友分享我疫情期间的生活，”韩女士说到， 她在2020年10月开始认真做小红书博主。 “但他们需要翻墙才能登陆Youtube，所以我选择通过小红书分享给他们。”

如今，她的隔离vlog和“疫情期间送货app大盘点”这样的笔记，为她的账号吸引了1350个粉丝，一个对于只聚焦加州生活的小红书博主来说非常可观的粉丝量。 她在笔记中提到的最喜欢的送货软件有yamiMeal、Weee!、Yamibuy，都是以华裔用户为主的平台。

“她的隔离vlog和‘疫情期间送货app大盘点”等笔记，为她的账号吸引了1350个粉丝，一个对于只聚焦加州生活的小红书博主来说非常可观的粉丝量。”（小红书用户@是Zoeyyy呀)

42岁的李浩是一名驾校教练，四个月前他开通了小红书账号来招揽更多学生。 “半年前我都不知道小红说，但我知道最近它很火，”李浩说道。考虑到小红书庞大的女性用户群体，他说自己的小红书笔记的目标读者是刚来美国不久，对湾区交通法规不熟的女程序员 。

对于用户来说，小红书宛如一部现代生活百科全书，内容触及生活的方方面面，但同时它也具有鲜明的亚洲特点。 小红书上最推荐的米慎区餐馆是抹茶磨坊（Stonemill Matcha），这是一家开在瓦伦西亚街的日式甜品店，典雅的装修很适合拍ins风的照片。另一篇热门笔记是关于从上海飞往三藩市的建议的，创作者记录下了这趟疫情期间的旅程，也提供了一些实用信息，包括准备需要的文件 ，如何订票，以及如何跟宠物狗一起完成全程。毫无疑问，狗狗可爱的照片让这篇笔记更有吸引力了。

“有大量的中国人住在湾区，所以任何我想要的信息几乎都可以在小红书上找到，”25岁的陈蕾雨（音译）说，她是三藩市的一位结构工程师。 “中国人对许多事物的喜好都是相似的。”

黑色星期五期间，陈蕾雨在网上买衣服之前特地上小红书看了看买家秀。 “这些小红书笔记比时尚品牌官网有用多了，”她说。“你也知道，亚裔的体型和白种人不一样。”  美国的主流网站可能会建议她去发发奇（Farfetch）购物，小红书则把她引向了北美省钱快报（Dealmoon）。

事实上小红书的用处远不止产品推荐。 今年陈蕾雨花高价买了上海特产大闸蟹，但她不知道该怎么烹饪。小红书上的笔记让她了解了蟹的哪些部分能吃，让大闸蟹也算是“死得其所”。 她也会用小红书查找蛋挞的馅料，或是馄饨应该在水开之前还是之后下锅。

“小红书上的笔记让她了解了蟹的哪些部分能吃，让大闸蟹也算是‘死得其所’。”（小红书用户@when)

对许多人来说，小红书提供的信息比谷歌、维基百科或YouTube的更有价值。 虽然对有些问题它们给出了一样的答案，但小红书仍展现了一个更完整的，以亚裔为中心的世界。

“小红书囊括了许多碎片化信息，可以帮助我更好地做决策，”黄珍（音译）这样说。她每天会花一个多小时刷小红书，甚至会在小红书上征询关于事业和感情的建议。

自从两年前来到三藩市攻读数据科学硕士学位起，黄女士就在小红书上关注了一些数据科学领域的博主。她向他们学习到了专业知识，也学到了如何自律，如何获得更好的就业机会以及如何进行薪资谈判。

黄女士对爱情心生迷茫时，也会在小红书上查询笔记以供参考。 “我觉得我的同龄人都有过这种迷茫，”黄女士说道，明年她就25岁了。 “我会想知道我男朋友的一些做法是普遍现象，还是确实有些问题，然后我才知道该怎么处理。”

在小红书的“爱情”版块中，一些女性查询了标题类似于“一种赞美男朋友的高效方式”的文章，它强调女生应该让男朋友感觉自己能力出众，即便真实情况并非如此。

另一篇文章主要讨论“过早进行性行为是利是弊”，这篇文章强调情侣不应该上床，除非二人对这段关系都作出了承诺。

其他一些有些中国特色的文章同样非常热门。 一篇文章探讨了这个问题：“我喜欢左边的这套婚纱，但婆婆喜欢右边那套，我该怎么选？”  绝大多数的评论都建议博主听婆婆的意见。

小红书的“附近”版块更具象地展现出了华人在三藩市的生活：现在可以在家考GRE了，那考生真的还会自己考吗？ 谁能拉我进湾区程序员家人的微信群？

看过许多篇笔记后，人们会从字里行间感受到一丝对于中国的淡淡的思念，即使身在异国，也希望将故乡带在身边。看到两边的生活在小红书上并列出现后，收入不菲的硅谷程序员韩女士叹了口气，说：“相比中国的生活，这里还是挺无聊的。”

$
$
$

Your contribution is appreciated.

Follow Us

Yujie Zhou is our newest intern. Before falling in love with the Mission, she covered New York City, studied politics through the “street clashes” in Hong Kong, and earned a wine-tasting certificate in two days. She’s proud to be a bilingual journalist.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *