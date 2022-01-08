Yuxuan Wang, translator

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岭南小馆（R&G Lounge）在Yelp评分网站上的排名或许很靠后，但社交媒体小红书的排名系统却很不一样。 在小红书上，这家中国餐厅排在旧金山唐人街餐厅的首位，酱油鸭舌、贵妃鸡和烤黑鳕鱼都是这家餐厅的必吃菜。

虽然猫途鹰会建议游客们先去阿尔卡特拉斯岛，但小红书会建议游客们去金门大桥和伦巴第街（Lombard Street）。

“在小红书上，这家中国餐厅排名首位，酱油鸭舌、贵妃鸡和烤黑鳕鱼都是这家餐厅的必吃菜。”（小红书用户@爱小冰)

2013年成立于上海的小红书，是一款中文的社交媒体应用，用户可以在社交媒体上发布美妆与时尚产品的评论。 渐渐地，小红书在像三藩市这类华人聚集的城市中，成为了人们依赖的攻略查询资源。

“我确定周围每个中国留学生都有小红书账号，”24岁的陈斯蒂芬妮（音译）这样说到，她是小红书的重度用户，也是个刚刚起步的博主。 “至于说加州的整个华人群体，我认为至少有一半都在用小红书。”

小红书上的内容几乎全是中文，而对于那些不会说中文的人来说，这款社交媒体构筑出了一个他们不能理解的平行宇宙。 “一个人用小红书的频率取决于他的中文水平，”陈女士这样说道，她几乎每天都会在小红书上发笔记。 “我妹妹用小红书的频率就远不如我，因为她在美国长大。”

如今，在小红书上搜索“湾区”能找到超过15.1万篇相关笔记（湾区是许多小红书美国用户聚集的地方）。 小红书在疫情期间的用户增长尤其迅速。2021年10月，小红书的全球月活用户达到1.32亿，而估值达到了200亿美金。

26岁的韩佐伊（音译）就是在疫情期间大幅提升了小红书使用时间的用户之一。

“我想用视频和中国的家人朋友分享我疫情期间的生活，”韩女士说到， 她在2020年10月开始认真做小红书博主。 “但他们需要翻墙才能登陆Youtube，所以我选择通过小红书分享给他们。”

如今，她的隔离vlog和“疫情期间送货app大盘点”这样的笔记，为她的账号吸引了1350个粉丝，一个对于只聚焦加州生活的小红书博主来说非常可观的粉丝量。 她在笔记中提到的最喜欢的送货软件有yamiMeal、Weee!、Yamibuy，都是以华裔用户为主的平台。

“她的隔离vlog和‘疫情期间送货app大盘点”等笔记，为她的账号吸引了1350个粉丝，一个对于只聚焦加州生活的小红书博主来说非常可观的粉丝量。”（小红书用户@是Zoeyyy呀)

42岁的李浩是一名驾校教练，四个月前他开通了小红书账号来招揽更多学生。 “半年前我都不知道小红说，但我知道最近它很火，”李浩说道。考虑到小红书庞大的女性用户群体，他说自己的小红书笔记的目标读者是刚来美国不久，对湾区交通法规不熟的女程序员 。

对于用户来说，小红书宛如一部现代生活百科全书，内容触及生活的方方面面，但同时它也具有鲜明的亚洲特点。 小红书上最推荐的米慎区餐馆是抹茶磨坊（Stonemill Matcha），这是一家开在瓦伦西亚街的日式甜品店，典雅的装修很适合拍ins风的照片。另一篇热门笔记是关于从上海飞往三藩市的建议的，创作者记录下了这趟疫情期间的旅程，也提供了一些实用信息，包括准备需要的文件 ，如何订票，以及如何跟宠物狗一起完成全程。毫无疑问，狗狗可爱的照片让这篇笔记更有吸引力了。

“有大量的中国人住在湾区，所以任何我想要的信息几乎都可以在小红书上找到，”25岁的陈蕾雨（音译）说，她是三藩市的一位结构工程师。 “中国人对许多事物的喜好都是相似的。”

黑色星期五期间，陈蕾雨在网上买衣服之前特地上小红书看了看买家秀。 “这些小红书笔记比时尚品牌官网有用多了，”她说。“你也知道，亚裔的体型和白种人不一样。” 美国的主流网站可能会建议她去发发奇（Farfetch）购物，小红书则把她引向了北美省钱快报（Dealmoon）。

事实上小红书的用处远不止产品推荐。 今年陈蕾雨花高价买了上海特产大闸蟹，但她不知道该怎么烹饪。小红书上的笔记让她了解了蟹的哪些部分能吃，让大闸蟹也算是“死得其所”。 她也会用小红书查找蛋挞的馅料，或是馄饨应该在水开之前还是之后下锅。

“小红书上的笔记让她了解了蟹的哪些部分能吃，让大闸蟹也算是‘死得其所’。”（小红书用户@when)

对许多人来说，小红书提供的信息比谷歌、维基百科或YouTube的更有价值。 虽然对有些问题它们给出了一样的答案，但小红书仍展现了一个更完整的，以亚裔为中心的世界。

“小红书囊括了许多碎片化信息，可以帮助我更好地做决策，”黄珍（音译）这样说。她每天会花一个多小时刷小红书，甚至会在小红书上征询关于事业和感情的建议。

自从两年前来到三藩市攻读数据科学硕士学位起，黄女士就在小红书上关注了一些数据科学领域的博主。她向他们学习到了专业知识，也学到了如何自律，如何获得更好的就业机会以及如何进行薪资谈判。

黄女士对爱情心生迷茫时，也会在小红书上查询笔记以供参考。 “我觉得我的同龄人都有过这种迷茫，”黄女士说道，明年她就25岁了。 “我会想知道我男朋友的一些做法是普遍现象，还是确实有些问题，然后我才知道该怎么处理。”

在小红书的“爱情”版块中，一些女性查询了标题类似于“一种赞美男朋友的高效方式”的文章，它强调女生应该让男朋友感觉自己能力出众，即便真实情况并非如此。

另一篇文章主要讨论“过早进行性行为是利是弊”，这篇文章强调情侣不应该上床，除非二人对这段关系都作出了承诺。

其他一些有些中国特色的文章同样非常热门。 一篇文章探讨了这个问题：“我喜欢左边的这套婚纱，但婆婆喜欢右边那套，我该怎么选？” 绝大多数的评论都建议博主听婆婆的意见。

小红书的“附近”版块更具象地展现出了华人在三藩市的生活：现在可以在家考GRE了，那考生真的还会自己考吗？ 谁能拉我进湾区程序员家人的微信群？

看过许多篇笔记后，人们会从字里行间感受到一丝对于中国的淡淡的思念，即使身在异国，也希望将故乡带在身边。看到两边的生活在小红书上并列出现后，收入不菲的硅谷程序员韩女士叹了口气，说：“相比中国的生活，这里还是挺无聊的。”

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