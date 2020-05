El uso de mascarillas es obligatorio al estar a 30 pies de distancia de los demás

Tras días de quejas entre funcionarios de salud pública del Área de la Bahía sobre cómo interpretar los vagos anuncios del gobernador Gavin Newsom, la alcaldesa London Breed anunció el jueves una serie de plazos específicos a San Francisco para ofrecer más detalles.

Dichos plazos son notablemente específicos a la ciudad; no se refieren a los otros condados del Área de la Bahía que se encuentran bajo una orden regional de resguardo en casa, y fueron diseñados sin su aporte.

Para el primero de junio, “los centros de cuidado infantil que no pueden abrir estarán abiertos”, dijo Breed. También abrirán los “jardines botánicos y lugares que están al aire libre”.

El 15 de junio, como parte de la Fase 2B la ciudad planea reabrir “la mayoría de las tiendas para realizar ventas en su interior”. Para entonces, la alcaldesa dijo que “tendrán la oportunidad de permitir que la gente entre a las tiendas”. También anticipamos poder “comer en el interior” de los restaurantes y tener “eventos deportivos profesionales sin espectadores y con planes de salud aprobados”. También está programado para mediados de junio que abran los “servicios domésticos privados en interiores”, como servicios de limpieza y niñeras.

La Fase 2C programada para el 13 de julio, verá la reapertura de peluquerías, salones de belleza y visitas a inmuebles en venta. Posiblemente, a mediados de agosto, la Fase 3 marcará el regreso a las escuelas “con modificaciones”, salones de uñas, estudios de tatuaje, bares, parques infantiles, piscinas y museos. Finalmente, la Fase 4, la cual aún no está definida, contará con conciertos, festivales, eventos deportivos y hoteles.

Estos plazos dependen en que las estadísticas de la ciudad muestren una buena trayectoria.

Para garantizarla, “estamos obligados a ser un poco más estrictos con el hecho de usar cubrebocas”, dijo Breed. “Lo pedimos que use cubrebocas cuando esté afuera y, digamos, cuando esté en el parque, si es que está a menos de 30 pies de distancia de alguien más”.

Breed instó a los san franciscanos a que no actúen como “vigilantes de cubrebocas” cuando se tope con alguien que no tenga la cara cubierta. También enfatizó que las empresas de la ciudad tienen derecho a negar el servicio o entrada a personas que no usen máscaras.

La conferencia de prensa del jueves se produjo en medio de una creciente confusión con respecto a los dictámenes variados que emitió el estado y las diferentes respuestas de los 58 condados de California.

Los funcionarios de San Francisco describieron dicho anuncio como “un intento a proporcionar más orientación“, un término que Breed y otros funcionarios de la ciudad reiteraron a menudo durante la conferencia de prensa de hoy. Aunque San Francisco esté bajo una orden regional de resguardo en el hogar, la cual también se extiende a los condados de Marín, Santa Clara, Alameda y Contra Costa (San Mateo no se unió) las nuevas pautas se elaboraron localmente y pertenecen solo a San Francisco.

Breed y el Dr. Grant Colfax, director del Departamento de Salud, argumentaron que el plan que seguirá San Francisco es lo correcto respecto a la ciudad y las necesidades específicas que tiene.

Esto resonó con algunos funcionarios fuera del condado.

“Vamos a variar en los detalles específicos entre condados por buenas razones a medida de que avanzamos”, dijo a Mission Local el Dr. Matt Willis, oficial de salud del Condado de Marin. “La ciudad se mueve con más cautela en parte porque también es la más densamente poblada. El riesgo de propagación rápida es mayor”.

Los funcionarios de San Francisco le dijeron a Mission Local que “otros condados aprecian” el trabajo que San Francisco ha realizado y que “pueden usarlo como modelo para lo que hacen”. Sin embargo, los funcionarios en otros tres condados que contactamos no habían sabían del anuncio de hoy en cuanto a plazos antes del comunicado de prensa de la alcaldesa y no estaban al tanto de toda la información con anticipación.

Los funcionarios de San Francisco le comentaron a Mission Local que este condado no se ha retirado del grupo de cinco condados.

Mientras tanto, los funcionarios de otros condados expresaron su consternación sobre cualquier movimiento amplio desde San Francisco, o desde cualquier otro condado, si se considera que las restricciones como recoger mercancía o comida fuera de los establecimientos y otros reglamentos menos restrictivos que solo se permitieron el 18 de mayo aproximadamente. El período de incubación de COVID-19 puede extenderse a dos semanas o más por lo que aún no ha habido tiempo para reflexionar los datos.

Willis, del condado de Marin, señaló que el primero de junio serán dos semanas después del 18 de mayo, lo que a su vez fueron dos semanas después del cuatro de mayo, cuando se anunciaron las indicaciones menos restrictivas.

“Seguimos alineados en nuestros objetivos y en reconocer que necesitamos seguir una cadencia de reapertura que se base en el virus y en los períodos de incubación”, dijo. Las decisiones deben “medirse en intervalos de al menos dos semanas, en función de los indicadores que hemos acordado”.

Mientras tanto, todavía falta por verse la cantidad de casos en hospitales y en el Área de la Bahía dentro de dos semanas a causa del fin de semana del Día de los Caídos.

“Nuestro condado tiene casos y hospitalizaciones en aumento por lo que no avanzaremos tan pronto”, señaló un funcionario del gobierno del otro lado de la bahía.

Otro funcionario del gobierno señaló que la tarea de Breed es difícil ya que “¿cómo se puede ayudar a la gente sin hacer demasiadas promesas cuando las cifras comienzan a dispararse?” preguntó.

“Cerramos todo con una docena de casos y ahora estamos reabriendo con miles”.

Manténgase al tanto de los informes locales. Si aún no lo ha hecho, contribuya hoy mismo.