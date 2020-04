Algunos residentes de la Misión con los que hemos hablado dijeron sentirse inseguros a participar en la ronda de pruebas de detección de COVID-19 que comenzará este fin de semana.

Platicamos con un residente que llamaremos por el nombre de “Andrea”. Después de que contestamos las preguntas de Andrea sobre las pruebas, reconsideró el tema pues dijo haber cambiado de opinión porque es posible que antes no tenía la información correcta, y necesitaba saber más sobre las pruebas de detección.

Los médicos de la Universidad de California en San Francisco y los grupos comunitarios esperan poder evaluar a casi 5.700 residentes que viven en el área del censo que comprende el tramo de las calles 23 a César Chávez, y de South Van Ness a Harrison. Verifique su elegibilidad y obtenga una cita aquí.

Aquí están algunas respuestas a las dudas comunes que escuchamos de las personas con las que hablamos.

¿Si me hago la prueba eso puede afectar mi estatus migratorio?

No. Tanto UCSF como el grupo latino contra COVID-19 han dicho claramente que esto no es una “carga pública” y no afectará su estatus migratorio.

¿Qué es lo que buscan los investigadores al realizar este tipo de pruebas de detección?

Los médicos realizarán dos pruebas. Una prueba verificará si usted está actualmente infectado con COVID-19. Incluso si no tiene síntomas, podría ser portador de COVID-19.

La otra prueba se llama “prueba PCR”, y verifica si usted ha tenido COVID-19 anteriormente.

¿Cómo me harán la prueba? ¿Me van a pinchar con una aguja?

No. Para determinar si tiene COVID-19, los científicos usarán un cotonete o Q-tip para recoger una muestra de la garganta y nariz.

La prueba PCR consiste en pinchar un dedo para tomar una cantidad muy pequeña de sangre. Los científicos no le sacarán sangre en grandes cantidades ni tampoco lo van a inyectar.

Los resultados de ambas pruebas estarán disponibles para usted en 72 horas.

Si voy al lugar donde hacen las pruebas ¿Pueden aumentar mis posibilidades de que me infecte?

El Dr. Gabriel Chamie de UCSF, quien está ayudando a dirigir el estudio, dijo que “Estamos siguiendo cuidadosamente los procedimientos, estos incluyen proporcionar mascarillas a las personas que no traen una cuando vienen a hacerse la prueba; damos citas a personas para minimizar las filas y observar las pautas de distanciamiento social para garantizar la seguridad de los participantes que vienen a hacerse la pruebas, así como garantizar la seguridad del personal que ofrece los análisis “

¿Por qué debo participar?

No sabemos del todo cómo se propaga COVID-19. Mientras más información tengamos, más pronto podremos volver a la vida habitual y permitir que los negocios pequeños vuelvan a abrir.

El Dr. Chamie dijo que “Este estudio nos dará información valiosa para comprender el alcance de la infección en nuestra comunidad, conectará a los afectados con servicios de cuidado y apoyo y brindará orientación sobre cuándo y cómo deberíamos levantar algunas de las restricciones más severas”.

Además, hacerse la prueba le informará si usted está infectado o si lo estuvo en el pasado. “Si alguien da positivo al anticuerpo de COVID-19, eso indica una infección previa de COVID-19″.

No me siento enfermo, entonces ¿por qué debo participar?

El Dr. Chamie dijo que “Las personas pueden estar infectadas y no tener síntomas o síntomas muy leves. También están los que se infectaron previamente y no se dieron cuenta”. Hacerse la prueba le dará a usted y a su familia información que podrá usar para tomar decisiones. Dicha información también le ayudará a la ciudad a tomar decisiones que afecten a toda la ciudad.

Si el resultado es positivo, ¿recibiré ayuda?

Sí. “Si alguien da positivo al virus COVID-19, nuestro equipo de estudio se comunicará con ellos, se asegurarán de que conozca sus resultados, discutirán lo que significan esos resultados y les ayudarán a hacer un plan de asilamiento y cuarentena para la demás gente en su hogar (si es que es necesario) ”, dijo Chamie.

“También brindaremos apoyo adicional, si los recursos lo permiten, para ayudar con alimentos, artículos de limpieza y mascarillas. Tanto las pruebas como los servicios de apoyo adicional para aquellos que den positivo son completamente gratuitos”.

¿Por qué están haciendo pruebas aquí?

Usted vive en una de las zonas más densas de San Francisco. Los científicos quieren saber cómo se propaga el virus en un área densa. Estas pruebas de detección son escasas, por lo que en realidad es un gran beneficio para la comunidad poder participar y hacerse la prueba de forma gratuita.

¿Qué pasa si la prueba demuestra que tuve el virus anteriormente? ¿Podré salir a la calle?

No. Como dijo el Dr. Chamie, no está claro si haber tenido COVID-19 en el pasado significa ser inmune al virus.

“… todavía no sabemos si dar positivo por anticuerpos proporciona inmunidad que lo proteja o no, por lo que estos resultados no significan que las personas pueden dejar de resguardarse en su hogar y no seguir las otras pautas de salud pública”. Estas pautas de salud pública aún están vigentes para todos”.

¿Se publicarán los resultados con mi nombre?

No. “Todos los resultados de las pruebas se comparten con el Departamento de Salud Pública de San Francisco (esto es requerido por ley para todas las pruebas del COVID-19)”, dijo el Dr. Chamie, “pero no divulgaremos la identidad de nadie”. No se asociará ninguna información proporcionada públicamente a ningún nombre.

Si tiene otras preguntas o comentarios, regístrese al servicio de mensajes de texto de Mission Local. Recibirá una noticia al día en español y otros recursos disponibles durante esta situación de pandemia. Para registrarse, solo tiene que escribir “covid19” en un mensaje de texto al 415-868-4861. El servicio acepta mensajes de texto, así que siempre puede enviarnos sus preguntas y comentarios en español.