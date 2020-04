Traducción por: Neus Valencia

Cinco legisladores de la Junta de Supervisores de San Francisco presentaron un “decreto de emergencia” el martes para tratar de obtener más de 8.000 habitaciones para el 26 de abril, 7.000 serán destinadas a alojar a las personas sin hogar, pues para estas fechas el pico de la enfermedad será mayor. Esta legislación se presentó ante los tres contagios que se dieron entre la población en albergues, el primero en el Centro de Navegación de la calle 13 y dos más en MSC South.

La Junta de Supervisores ha presentado este decreto, junto con varias otras iniciativas de emergencia para evitar que se aumenten las rentas y proteger mejor a los empleados que entregan alimentos a domicilio.

El supervisor Aaron Peskin dijo que han tenido que abstenerse de presentar nuevas iniciativas, como por ejemplo que los apps de comida a domicilio no cobren mas de 10% en costos de servicios, aunque se supone que la alcaldesa London Breed anunciaría estas limitaciones como parte de una declaratoria de emergencia complementaria, pero aún no lo ha confirmado.

Ante la polémica que crearon las fotos publicadas en Street Sheet del albergue Moscone, la alcaldesa dio una conferencia de prensa el pasado lunes y anunció que junto con la Agencia de Servicios Humanos adquirirán 4.500 habitaciones de hotel, algunas para para alojar a personas sin hogar.

No obstante, según los supervisores, el director de la Agencia de Servicios Humanos, Trent Rhorer parece no estar completamente de acuerdo.

Según el supervisor Dean Preston, la propuesta de 4.500 no será suficiente. El supervisor Matt Haney comentó que el decreto lograría que se proporcionarán 750 habitaciones adicionales para trabajadores del sector salud y primeros respondientes, así como 500 para pacientes dados de alta que no tienen donde autoaislarse en casa.

Según Ronen, la junta planea acelerar el procedimiento legislativo para lograr una audiencia y votación en la próxima reunión el martes, solo se necesitan dos tercios (8 de 11 supervisores) para su aprobación y que la alcaldesa no pueda anularla. No obstante, la alcaldesa aún tiene la competencia de no gastar el presupuesto que asigne la junta.

Hasta ahora, según Rhorer, 945 habitaciones están disponibles en 8 hoteles. La semana pasada, alrededor de 123 personas sin hogar que dieron positivo para el virus o están bajo observación fueron trasladadas a hoteles.

El vocero de la alcaldía, Andy Lynch, comentó que están trabajando como nunca antes en esta crisis y que este problema es una de las prioridades de la alcaldesa.

En la conferencia de prensa del martes, Juliana Morris, médica en UCSF, advirtió enfáticamente que estamos actuando demasiado lento para obtener habitaciones de hotel, comentó que las personas sin hogar ya padecen de enfermedades preexistentes que pueden empeorar con el COVID-19, y esto afecta a todos en la ciudad.

“Lo que nos hará estar a salvo es poder controlar los brotes, no abrumar el sistema hospitalario y atender las necesidades que tiene la gente para así vencer esta pandemia”.