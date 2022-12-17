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讲西班牙语的家长们在Sha’ar Zahav的聚会。Yujie Zhou摄于2022年12月12日

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今年早些时候，旧金山教育委员会一致通过了一项政策，公立教育系统必须改善面向家长的翻译和口译服务。但拥护者和教育委员会官员在本周的一个活动上告诫家长，仅仅了解这项权利是不够的，他们必须主动要求这些权利。

旧金山联合学区翻译和传译政策5023的适用范围包括但不限于：家长会、教育委员会会议、全校活动和全学区的活动。

教育委员会成员Matt Alexander说：“这真的很重要，特别是那些在历史上被边缘化的工人阶级，也许他们没有感觉到他们有权力让学校为他们负足够的责任。”

12月12日，Alexander在米慎区的Congregation Sha’ar Zahav举行的仅讲西班牙语的家长的聚会上发表了讲话。该活动由“创新公立学校”(Innovate Public Schools)组织，该组织是一个非营利组织，过去曾推动过特许学校的扩张。

这次活动的目的是向几十位家长介绍新政策，并让他们了解自己的权利。

这些权利包括:

  • 家长有权在会议前获得翻译好的书面材料，这包括诸如个体化教育计划(IEP)等涉及的文件。
  • 在所有IEP会议、家长教师会议、学生停学、开除会议和教育委员会会议上都必须有翻译人员。
  • 如果家长在任何其他会议前72小时要求提供翻译，必须提供。
  • 这项政策涉及的语言有阿拉伯语、中文、菲律宾语、萨摩亚语、西班牙语和越南语。

目前已经很清晰的事实是，这项翻译政策需要家长的监督。

Araceli Arellano用西班牙语说：“很多信息对我来说都是全新的。”在她三个孩子中最小的一个，即5岁的苏菲，被诊断为需要接受特殊教育，以及接受个性化教育计划（IEP）后。Arellano分享了在此之后她感受到的困惑。

“评估过程对我来说很混乱。我希望能收到她的书面的西班牙语评估报告，我还希望他们能在会议前把文件发给我，而不是在会议当天。在第一次个人教育计划会议期间，家长意识到孩子的诊断情况。”

Arellano在为苏菲寻找合适的幼儿园时也同样感到迷茫。她等了很长时间的文件翻译，对她来说，整个找学校的过程感觉 “很吓人”。

“我们想要高质量和合格的翻译，”她说。“我们希望在这个过程中看到公平。”

在旧金山公立学校的英语学习者中，有一半以上讲西班牙语，26%讲广东话，22%讲其他语言。

在场有几位家长提出了围绕口译质量的问题，并希望在这些他们认为对孩子的未来至关重要的活动中，能有更多熟悉教育的受过资格认证的口译员提供给他们翻译服务。

Alexander承认，目前学区所掌握的资源远远不能满足这些需求。“我认为在旧金山，我们经常有这种感觉，即我们已经在做得不错了，”他说。“我认为学区目前正在做的事得体的，但我认为我们需要做得更好。”

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REPORTER. Yujie Zhou is our newest reporter and came on as an intern after graduating from Columbia University's Graduate School of Journalism. She is a full-time staff reporter as part of the Report for America program that helps put young journalists in newsrooms. Before falling in love with the Mission, Yujie covered New York City, studied politics through the “street clashes” in Hong Kong, and earned a wine-tasting certificate in two days. She’s proud to be a bilingual journalist. Follow her on Twitter @Yujie_ZZ.

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