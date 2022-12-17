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今年早些时候，旧金山教育委员会一致通过了一项政策，公立教育系统必须改善面向家长的翻译和口译服务。但拥护者和教育委员会官员在本周的一个活动上告诫家长，仅仅了解这项权利是不够的，他们必须主动要求这些权利。

旧金山联合学区翻译和传译政策5023的适用范围包括但不限于：家长会、教育委员会会议、全校活动和全学区的活动。

教育委员会成员Matt Alexander说：“这真的很重要，特别是那些在历史上被边缘化的工人阶级，也许他们没有感觉到他们有权力让学校为他们负足够的责任。”

12月12日，Alexander在米慎区的Congregation Sha’ar Zahav举行的仅讲西班牙语的家长的聚会上发表了讲话。该活动由“创新公立学校”(Innovate Public Schools)组织，该组织是一个非营利组织，过去曾推动过特许学校的扩张。

这次活动的目的是向几十位家长介绍新政策，并让他们了解自己的权利。

这些权利包括:

家长有权在会议前获得翻译好的书面材料，这包括诸如个体化教育计划(IEP)等涉及的文件。

在所有IEP会议、家长教师会议、学生停学、开除会议和教育委员会会议上都必须有翻译人员。

如果家长在任何其他会议前72小时要求提供翻译，必须提供。

这项政策涉及的语言有阿拉伯语、中文、菲律宾语、萨摩亚语、西班牙语和越南语。

目前已经很清晰的事实是，这项翻译政策需要家长的监督。

Araceli Arellano用西班牙语说：“很多信息对我来说都是全新的。”在她三个孩子中最小的一个，即5岁的苏菲，被诊断为需要接受特殊教育，以及接受个性化教育计划（IEP）后。Arellano分享了在此之后她感受到的困惑。

“评估过程对我来说很混乱。我希望能收到她的书面的西班牙语评估报告，我还希望他们能在会议前把文件发给我，而不是在会议当天。在第一次个人教育计划会议期间，家长意识到孩子的诊断情况。”

Arellano在为苏菲寻找合适的幼儿园时也同样感到迷茫。她等了很长时间的文件翻译，对她来说，整个找学校的过程感觉 “很吓人”。

“我们想要高质量和合格的翻译，”她说。“我们希望在这个过程中看到公平。”

在旧金山公立学校的英语学习者中，有一半以上讲西班牙语，26%讲广东话，22%讲其他语言。

在场有几位家长提出了围绕口译质量的问题，并希望在这些他们认为对孩子的未来至关重要的活动中，能有更多熟悉教育的受过资格认证的口译员提供给他们翻译服务。

Alexander承认，目前学区所掌握的资源远远不能满足这些需求。“我认为在旧金山，我们经常有这种感觉，即我们已经在做得不错了，”他说。“我认为学区目前正在做的事得体的，但我认为我们需要做得更好。”