Angela Chung以优雅的姿态统治着她的旧金山假发帝国。Yujie Zhou摄于2022年11月27日

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Angela Chung以优雅的姿态统治着她的旧金山假发帝国。她的妆容一丝不苟，她喜欢穿裙子而不是裤子，在最近的一个星期天，巨大的球状耳环给人的印象是一个50多岁的女人。

她今年73岁，是一名韩国移民，不太可能使用她所销售的任何产品。她位于湾景区第三街的Ebony美容用品店似乎是附近非裔女性的最爱。

埋在似乎已经堆到了天花板上的假发辫子后面的Chung，了解头发，所有种类的头发，这让她的顾客们受益匪浅。在过去的20年里，附近的居民，从十几岁的到八十多岁的老奶奶，都是这里的常客，询问头发的建议，期待找到最新的接发产品，而且很少感到失望。

“顾客对我们来说就像家人一样，”Chung的儿子Pillib An说。

在木板封住的店铺外墙之后，狭长的过道和高耸的货架使Chung的商店成为美容产品的迷宫。顾客沿着黑白棋盘式的地板，从一个货架徘徊到另一个货架。

从第一天开始，Chung就很清楚她是这个社区的一个局外人。她的头发当然与众不同。但她从来没有把这看作是一种障碍，而且她明白这家店的重要性。

“对于非裔美国人来说，这个地方是必不可少的，就像韩国人的韩国市场，或者中国人的中国市场，”Chung说，解构了像她自己的专卖店的文化重要性。

所有迹象表明，她已经成功了。她过去服务的青少年顾客现在带着她们的孩子过来光顾。Chung说，对一些人来说，她所销售的假发关系到一个情感方面的问题。“头发是一种骄傲，”她边说边走过过道，对充斥在店里的无穷无尽的商品进行分类，就像她在抚摸丝绸一样。当她看着占满了墙上每一寸空间的假发时，她的眼睛里充满了专注，那是一个艺术家审视一幅画的表情。

Chung说，“Butterfly Locs”，即钩编的头发，是最新的趋势，她举起一包12英寸长的水波纹发饰。

“你的头发非常漂亮，”当她的顾客走进门时，Chung有时会说。

在最近一个周日的下午1点，Panorea Roomel和Bernice Scott这对母女带着任务大步走进Ebony。她们从头到脚都戴着金州勇士队的纪念品，覆盖着该队独特的皇家蓝和金色，希望能找到一对与Roomel的衣服相配的耳环。她们要赶去的一场比赛已经开始了。

两人对他们在Chung的店里买的东西保留了清晰的记忆。“发制品……洗发水……护发素……”

“这里不仅仅是方便……他们对待我们如此友好…… ”Roomel说，她在过去7年中在这里的经历。她的女儿通过形似篮球架的眼镜向外看，也表示同意。这恰巧也是Chung的商店在Yelp经常得到的一句评价。

两个从头到脚都戴着金州勇士队纪念品的顾客。Yujie Zhou摄于2022年11月27日
顾客沿着黑白棋盘式的地板，从一个货架徘徊到另一个货架。Yujie Zhou摄于2022年11月27日
Chung她位于湾景区第三街的Ebony美容用品店似乎是附近非裔女性的最爱。Yujie Zhou摄于2022年11月27日
当她看着占满了墙上每一寸空间的假发时，她的眼睛里充满了专注，那是一个艺术家审视一幅画的表情。Yujie Zhou摄于2022年11月27日

从德国纺织品到美国

但是在世界的另一端经营一家销售美容产品的商店，这不是Chung在成长过程中所能设想的。

除了韩语和英语之外，Chung还能说流利的德语，她人生的大部分时间都生活在韩国第二大城市釜山，是一家德国纺织公司的经理。1997年亚洲金融危机后，Chung进口到韩国的货物只能以一半的价格出售。当她失去房子时，是时候离开了。

她和丈夫空手来到美国，但受到了已经移民的姐妹们的欢迎。在刚来的一段时间Chung拼着命，每周工作七天，做四份兼职工作。“这不重要。我那时候需要钱，钱，钱，”Chung说。“我必须赚取我的‘土豆’。”

在这个华人众多的城市——旧金山有21%的华裔人口，而韩国人只有1%——她经常被误认为是华人。但是没关系，这个城市提供了有趣的可能性，即使在这里呆了20年，它也没有失去它的吸引力。“我喜欢这里的多样性，”Chung说，她喜欢这个城市多样的食物和景点。“我是全球化的，不是一个典型的韩国人。”

到2002年，Ebony为她提供了一份全职工作，她没有犹豫。

八年后，她的儿子、丈夫和Chung成为Ebony的老板。

疫情和变化

疫情是无情的，但是，当Ebony美容用品店周围的其他商店被迫关闭时，Ebony坚持了下来，现在有四个员工。

20年的时间足以看到很多变化；在头发、社区和她自己的生活中。“年轻一代更喜欢自己原生的头发，”Chung说。

她也见证了第三街的拓宽和变得明亮，新的T-3火车带来了更多游客，以及似乎越来越少的枪声。然而，店铺越来越频繁地遇到商店偷窃者。“偷窃者将被‘起诉’”，货架上的一个标志这样写着。

而社区的人口结构也发生了巨大的变化。根据美国人口普查的数据，在Chung经营这家商店的时间里，湾景区-猎人角的非裔美国人比例从2000年的46.1%变化到2020年的23.5%。

Chung说，她的生意仍然做得很好。但就个人而言，她的习惯已经改变。

作为一名年长的亚裔女性，过去两年的Covid-19和反亚裔仇恨有其弊端。她住在南湾，现在Chung不再去公共游泳池锻炼，而是在家附近散步。晚上她不再去听音乐会，而是呆在家里看Netflix上的泳舞姐妹阳光先生

Chung的儿子An说：“从文化上讲，我们（亚裔）被教育要时刻注意。”Chung的顾客也是如此。

回到店里，Roomel终于找到了皇家蓝色的耳环，并高兴地戴上了它们。在她和女儿离开之前，她停了一下，向外面看了看。“让我确定他们没有打架。”

和她们一样，Chung在附近也是很谨慎的。但她提到没有退休的计划。“我对我的工作非常满意，与顾客见面，让顾客满意，”她说。

Chung位于湾景区第三街的Ebony美容用品店似乎是附近非裔女性的最爱。Yujie Zhou摄于2022年11月27日
Chung说，“Butterfly Locs”，即钩编的头发，是最新的趋势。Yujie Zhou摄于2022年11月27日
“偷窃者将被‘起诉’”，货架上的一个标志这样写着。Yujie Zhou摄于2022年11月27日
从Chung的店铺看出去的景象。Yujie Zhou摄于2022年11月27日

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REPORTER. Yujie Zhou is our newest reporter and came on as an intern after graduating from Columbia University's Graduate School of Journalism. She is a full-time staff reporter as part of the Report for America program that helps put young journalists in newsrooms. Before falling in love with the Mission, Yujie covered New York City, studied politics through the “street clashes” in Hong Kong, and earned a wine-tasting certificate in two days. She’s proud to be a bilingual journalist. Follow her on Twitter @Yujie_ZZ.

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