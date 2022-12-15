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Angela Chung以优雅的姿态统治着她的旧金山假发帝国。她的妆容一丝不苟，她喜欢穿裙子而不是裤子，在最近的一个星期天，巨大的球状耳环给人的印象是一个50多岁的女人。

她今年73岁，是一名韩国移民，不太可能使用她所销售的任何产品。她位于湾景区第三街的Ebony美容用品店似乎是附近非裔女性的最爱。

埋在似乎已经堆到了天花板上的假发辫子后面的Chung，了解头发，所有种类的头发，这让她的顾客们受益匪浅。在过去的20年里，附近的居民，从十几岁的到八十多岁的老奶奶，都是这里的常客，询问头发的建议，期待找到最新的接发产品，而且很少感到失望。

“顾客对我们来说就像家人一样，”Chung的儿子Pillib An说。

在木板封住的店铺外墙之后，狭长的过道和高耸的货架使Chung的商店成为美容产品的迷宫。顾客沿着黑白棋盘式的地板，从一个货架徘徊到另一个货架。

从第一天开始，Chung就很清楚她是这个社区的一个局外人。她的头发当然与众不同。但她从来没有把这看作是一种障碍，而且她明白这家店的重要性。

“对于非裔美国人来说，这个地方是必不可少的，就像韩国人的韩国市场，或者中国人的中国市场，”Chung说，解构了像她自己的专卖店的文化重要性。

所有迹象表明，她已经成功了。她过去服务的青少年顾客现在带着她们的孩子过来光顾。Chung说，对一些人来说，她所销售的假发关系到一个情感方面的问题。“头发是一种骄傲，”她边说边走过过道，对充斥在店里的无穷无尽的商品进行分类，就像她在抚摸丝绸一样。当她看着占满了墙上每一寸空间的假发时，她的眼睛里充满了专注，那是一个艺术家审视一幅画的表情。

Chung说，“Butterfly Locs”，即钩编的头发，是最新的趋势，她举起一包12英寸长的水波纹发饰。

“你的头发非常漂亮，”当她的顾客走进门时，Chung有时会说。

在最近一个周日的下午1点，Panorea Roomel和Bernice Scott这对母女带着任务大步走进Ebony。她们从头到脚都戴着金州勇士队的纪念品，覆盖着该队独特的皇家蓝和金色，希望能找到一对与Roomel的衣服相配的耳环。她们要赶去的一场比赛已经开始了。

两人对他们在Chung的店里买的东西保留了清晰的记忆。“发制品……洗发水……护发素……”

“这里不仅仅是方便……他们对待我们如此友好…… ”Roomel说，她在过去7年中在这里的经历。她的女儿通过形似篮球架的眼镜向外看，也表示同意。这恰巧也是Chung的商店在Yelp经常得到的一句评价。

两个从头到脚都戴着金州勇士队纪念品的顾客。Yujie Zhou摄于2022年11月27日 顾客沿着黑白棋盘式的地板，从一个货架徘徊到另一个货架。Yujie Zhou摄于2022年11月27日 Chung她位于湾景区第三街的Ebony美容用品店似乎是附近非裔女性的最爱。Yujie Zhou摄于2022年11月27日 当她看着占满了墙上每一寸空间的假发时，她的眼睛里充满了专注，那是一个艺术家审视一幅画的表情。Yujie Zhou摄于2022年11月27日

从德国纺织品到美国

但是在世界的另一端经营一家销售美容产品的商店，这不是Chung在成长过程中所能设想的。

除了韩语和英语之外，Chung还能说流利的德语，她人生的大部分时间都生活在韩国第二大城市釜山，是一家德国纺织公司的经理。1997年亚洲金融危机后，Chung进口到韩国的货物只能以一半的价格出售。当她失去房子时，是时候离开了。

她和丈夫空手来到美国，但受到了已经移民的姐妹们的欢迎。在刚来的一段时间Chung拼着命，每周工作七天，做四份兼职工作。“这不重要。我那时候需要钱，钱，钱，”Chung说。“我必须赚取我的‘土豆’。”

在这个华人众多的城市——旧金山有21%的华裔人口，而韩国人只有1%——她经常被误认为是华人。但是没关系，这个城市提供了有趣的可能性，即使在这里呆了20年，它也没有失去它的吸引力。“我喜欢这里的多样性，”Chung说，她喜欢这个城市多样的食物和景点。“我是全球化的，不是一个典型的韩国人。”

到2002年，Ebony为她提供了一份全职工作，她没有犹豫。

八年后，她的儿子、丈夫和Chung成为Ebony的老板。

疫情和变化

疫情是无情的，但是，当Ebony美容用品店周围的其他商店被迫关闭时，Ebony坚持了下来，现在有四个员工。

20年的时间足以看到很多变化；在头发、社区和她自己的生活中。“年轻一代更喜欢自己原生的头发，”Chung说。

她也见证了第三街的拓宽和变得明亮，新的T-3火车带来了更多游客，以及似乎越来越少的枪声。然而，店铺越来越频繁地遇到商店偷窃者。“偷窃者将被‘起诉’”，货架上的一个标志这样写着。

而社区的人口结构也发生了巨大的变化。根据美国人口普查的数据，在Chung经营这家商店的时间里，湾景区-猎人角的非裔美国人比例从2000年的46.1%变化到2020年的23.5%。

Chung说，她的生意仍然做得很好。但就个人而言，她的习惯已经改变。

作为一名年长的亚裔女性，过去两年的Covid-19和反亚裔仇恨有其弊端。她住在南湾，现在Chung不再去公共游泳池锻炼，而是在家附近散步。晚上她不再去听音乐会，而是呆在家里看Netflix上的泳舞姐妹和阳光先生。

Chung的儿子An说：“从文化上讲，我们（亚裔）被教育要时刻注意。”Chung的顾客也是如此。

回到店里，Roomel终于找到了皇家蓝色的耳环，并高兴地戴上了它们。在她和女儿离开之前，她停了一下，向外面看了看。“让我确定他们没有打架。”

和她们一样，Chung在附近也是很谨慎的。但她提到没有退休的计划。“我对我的工作非常满意，与顾客见面，让顾客满意，”她说。

Chung位于湾景区第三街的Ebony美容用品店似乎是附近非裔女性的最爱。Yujie Zhou摄于2022年11月27日 Chung说，“Butterfly Locs”，即钩编的头发，是最新的趋势。Yujie Zhou摄于2022年11月27日 “偷窃者将被‘起诉’”，货架上的一个标志这样写着。Yujie Zhou摄于2022年11月27日 从Chung的店铺看出去的景象。Yujie Zhou摄于2022年11月27日