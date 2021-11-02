吴梅站在杨氏洗衣改衣店前。摄：Yujie Zhou

Yuxuan Wang, translator

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每当米慎街(Mission Street)的住户需要改衣服时，吴梅（音译）往往是他们第一个想到的人。

周一，年轻的科技从业者们和一批刚下班的人们蜂拥而入杨氏洗衣改衣店，店内人满为患。店铺在米慎街上，离诗歌舞街(Sycamore Street)不远。缝纫机整齐地排放在店内一侧，贴墙的木架上挂满了线轴。

顾客们手上拿着不合身的夹克、需要卷边的牛仔裤和领口开得过低的上衣。很多顾客会抱着一大捆需要改的衣服上门找吴梅和她的“女工”们，她们面朝墙坐成一排，熟练操作着缝纫机。

店内丝线，布料、塑料筐随意堆放，吴梅说：“改衣服这门手艺对我来说是一种艺术。”

吴梅今年51岁，既是裁缝，也是店主。她紧盯时尚秀场的风向和商店橱窗展示的单品，了解当季的潮流设计。

墙上的线轴。摄：Yujie Zhou

下午五点，凯拉身着一条垂地长礼服站在店内的全身镜前，不断打量着自己。她还没想好礼服袖子要怎么改，想听听吴梅的建议。凯拉说：“她是最棒的。”

凯拉和吴梅的注意力都在垂地长裙上。此时，吴梅养的黑狗不断吠叫以寻求关注，它是一条毛茸茸的黄金贵宾犬。每逢此时，吴梅都会走近小狗然后用广东话说：”佩珀！宝贝安静一会儿，妈妈正忙呢。“

吴梅道出自己对裙子的看法，“我喜欢肩袖的设计，衬得你高贵典雅。” 凯拉同意了。

吴梅的狗佩珀躺在地上。摄：Yujie Zhou

1988年，19岁的吴梅离开广州来到美国，当时她只有高中文凭。吴梅在改衣和洗衣行业摸爬滚打了18年，期间不断学习所有做生意的技巧。四年前，她成了米慎街杨氏洗衣改衣店的第三任店主。

吴梅一边发展事业，一边供三个孩子上了大学。她如数家珍般给我们讲孩子们的工作，一个是软件工程师，一个是会计，还有一个为保险公司工作。吴梅离过一次婚，一年前佩珀走入了她的生活，自此与她形影不离。如今佩珀每天都会跃上汽车后座，陪伴吴梅从海沃德(Hayward)的住所一路开到店铺。

疫情的余波并未彻底消散，店内生意尚未恢复往日的订单量。线上购物的兴起为小店生意带去一丝曙光。吴梅说：“人们下单前不能试穿，网购衣物难免会不合身，越来越多的人需要改衣服。”

有些顾客长期居家，体重也有了变化。吴梅笑着说：“他们重新‘抛头露面’之前得先来找我。” 

入行22年，吴梅深谙与顾客相处之道，她说：“我把客户当成自己的孩子，顾客也把我们当自家人。”

她补充道：“有些顾客搬离米慎街之后，还是会来看我。”

杨氏洗衣改衣店
营业时间：周一至周五  9:00～18:00，周六 12:00～17:00，周日关门
地址：美国三藩市米慎街2162号

Yujie Zhou

Yujie Zhou is our newest intern. Before falling in love with the Mission, she covered New York City, studied politics through the “street clashes” in Hong Kong, and earned a wine-tasting certificate...

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