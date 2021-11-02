Yuxuan Wang, translator

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每当米慎街(Mission Street)的住户需要改衣服时，吴梅（音译）往往是他们第一个想到的人。

周一，年轻的科技从业者们和一批刚下班的人们蜂拥而入杨氏洗衣改衣店，店内人满为患。店铺在米慎街上，离诗歌舞街(Sycamore Street)不远。缝纫机整齐地排放在店内一侧，贴墙的木架上挂满了线轴。

顾客们手上拿着不合身的夹克、需要卷边的牛仔裤和领口开得过低的上衣。很多顾客会抱着一大捆需要改的衣服上门找吴梅和她的“女工”们，她们面朝墙坐成一排，熟练操作着缝纫机。

店内丝线，布料、塑料筐随意堆放，吴梅说：“改衣服这门手艺对我来说是一种艺术。”

吴梅今年51岁，既是裁缝，也是店主。她紧盯时尚秀场的风向和商店橱窗展示的单品，了解当季的潮流设计。

墙上的线轴。摄：Yujie Zhou

下午五点，凯拉身着一条垂地长礼服站在店内的全身镜前，不断打量着自己。她还没想好礼服袖子要怎么改，想听听吴梅的建议。凯拉说：“她是最棒的。”

凯拉和吴梅的注意力都在垂地长裙上。此时，吴梅养的黑狗不断吠叫以寻求关注，它是一条毛茸茸的黄金贵宾犬。每逢此时，吴梅都会走近小狗然后用广东话说：”佩珀！宝贝安静一会儿，妈妈正忙呢。“

吴梅道出自己对裙子的看法，“我喜欢肩袖的设计，衬得你高贵典雅。” 凯拉同意了。

吴梅的狗佩珀躺在地上。摄：Yujie Zhou

1988年，19岁的吴梅离开广州来到美国，当时她只有高中文凭。吴梅在改衣和洗衣行业摸爬滚打了18年，期间不断学习所有做生意的技巧。四年前，她成了米慎街杨氏洗衣改衣店的第三任店主。

吴梅一边发展事业，一边供三个孩子上了大学。她如数家珍般给我们讲孩子们的工作，一个是软件工程师，一个是会计，还有一个为保险公司工作。吴梅离过一次婚，一年前佩珀走入了她的生活，自此与她形影不离。如今佩珀每天都会跃上汽车后座，陪伴吴梅从海沃德(Hayward)的住所一路开到店铺。

疫情的余波并未彻底消散，店内生意尚未恢复往日的订单量。线上购物的兴起为小店生意带去一丝曙光。吴梅说：“人们下单前不能试穿，网购衣物难免会不合身，越来越多的人需要改衣服。”

有些顾客长期居家，体重也有了变化。吴梅笑着说：“他们重新‘抛头露面’之前得先来找我。”

入行22年，吴梅深谙与顾客相处之道，她说：“我把客户当成自己的孩子，顾客也把我们当自家人。”

她补充道：“有些顾客搬离米慎街之后，还是会来看我。”

杨氏洗衣改衣店

营业时间：周一至周五 9:00～18:00，周六 12:00～17:00，周日关门

地址：美国三藩市米慎街2162号