Traducción por: Neus Valencia

El viernes por la tarde, alrededor de 100 personas se reunieron en las calles 24 y Mission en la plaza de la estación del BART para recordar a Sean Monterrosa, un joven de 22 años, desarmado, quien fue asesinado a tiros por el Departamento de Policía de Vallejo el martes alrededor de la medianoche afuera de un Walgreens en la ciudad de Vallejo.

El oficial de policía, quien aún no ha sido identificado por la policía de Vallejo, supuestamente disparó a Monterrosa cinco veces a través del parabrisas de una patrulla, mientras Monterrosa se encontraba de rodillas con las manos en alto y sin portar nada. El jefe de la policía de Vallejo, Shawny Williams, dijo que el oficial creía que Monterrosa portaba un arma. En realidad, solo traía un martillo.

“No tenía por qué dispararle a mi hermano desde la patrulla”, explicó la hermana de Monterrosa, Ashley, a la gente que se reunió el viernes. Su hermano “no representaba ninguna amenaza”.

También dijo que el tiroteo sucedió el día antes de su cumpleaños. “Nunca más podré tener a mi hermano en mi cumpleaños.

Según el San Francisco Chronicle, Monterrosa creció en Bernal Heights, asistió a la primaria Aptos Middle School y se graduó de la secundaria Independence High School de San Francisco. Era hijo de inmigrantes argentinos y tenía dos hermanas, Ashley y Michelle.

La gente se arrodilló en honor a Monterrosa y todos lloraron. Exclamaban: “sin justicia, no hay paz”, y le exigieron a la policía de Vallejo que diera a conocer las grabaciones de la cámara portátil policial del incidente. No obstante, la manifestación no solo se trataba de Monterrosa, según los organizadores: “Nos reunimos aquí hoy en aras del movimiento Black Lives Matter”, dijo una mujer a través de un megáfono.

De hecho, la reunión para Monterrosa tuvo lugar tan solo días después de que más de 10,000 personas marcharan por la ciudad en defensa de George Floyd, quien fue asesinado después de que un policía de Minneapolis lo asfixiara al poner su rodilla sobre su cuello durante más de ocho minutos. “Ahora habrá disturbios hasta que haya acción”, dijo Jon Jacobo, activista latino del Distrito de la Misión.

La supervisora Hillary Ronen dijo que las marchas en la calle pueden dar como resultado verdaderos cambios políticos, entre ellos, la prohibición de la maniobra usada en George Floyd, en la cual los oficiales colocan su rodilla en el cuello para inmovilizar a los ciudadanos, acción que se puede observar de un oficial en un video reciente en San Francisco. “Las vidas negras importan…No dejen de exigir justicia”, dijo la supervisora.

Las protestas ya han afectado una votación anticipada del comité que rechazó 2-1 a los dos nombramientos moderados de la alcaldesa London Breed para la Comisión de Policía. La Junta en pleno considerará dichos nombramientos el martes.

Las dos hermanas de Monterrosa recordaron a su hermano y compartieron su dolor al perderlo. “Siento a mi hermano en mis huesos y su sangre fluye a través de mí”, dijo Ashley Monterrosa de su hermano. “Era mi mejor amigo”.

[Foto: Ashley Monterrosa, a la izquierda, con su hermana, Michelle. Foto de Annika Hom]

Después del tiroteo de Monterrosa, el Departamento de Justicia del estado anunció que estaba pactando un acuerdo de “revisión y reforma” con el departamento de policía de Vallejo, que tiene un largo historial de problemas policiales y asesinatos de policías. Un oficial disparó y mató a tres personas en menos de cinco meses y no perdió su trabajo.

“Llevaremos su nombre”, dijo Michelle Monterrosa, quien se refirió a su hermano por su apodo “Tucán”. “Lucharemos”.

Razi Lederman, un joven de 20 años de la Misión, se presentó para apoyar a Monterrosa y a sus hermanas. Dijo que “el objetivo a corto plazo es demandar al homicida [de Monterrosa]”. El objetivo a largo plazo, según Lederman, “es retirar el apoyo financiero a la policía en todo el mundo”.

[Foto: Manifestación en honor a Sean Monterossa en la 24 y Mission. Foto de Annika Hom]

[Foto: Gente arrodillándose por Monterrosa en la 24 y Mission. Foto de Annika Hom]

[Foto: el día fue una protesta tanto por Monterrosa como por las demás víctimas de tiroteos policiales, incluyendo los que han tenido lugar en San Francisco. Foto de Annika Hom]