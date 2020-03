Mission Local brindará un servicio gratuito de mensajes de texto con información de último momento en español sobre la situación del coronavirus en el Distrito de la Misión. Solo aplican tarifas de mensajería estándar. Lo único que tiene que hacer para registrarse es enviar “coronavirus” como mensaje de texto al +1415-868-4861 o llene el siguiente formulario. Solo recibirá entre uno a dos mensajes de texto al día con mensajes pertinentes a recursos y estatus de la situación en el Distrito de la Misión. Si tiene alguna pregunta o información que quiera compartir con nosotros, nos puede también contactar por mensaje de texto al mismo número de teléfono.

Mission Local will provide a free text messaging service for the Spanish speaking community in the Mission District. Standard messaging fees apply. To start receiving daily last minute updates in Spanish, shoot a text to +1415-868-4861 or sign up below. Help us spread the word in our community! We will send between one and two messages as we gather new info on the situation in the Mission District. We will also text links to our stories which will be translated.