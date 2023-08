Leer en Ingles

Este articulo fue traducido con la ayuda de DeepL.

La última vez que el icono del Distrito de la Misión, La Doña, lanzó un EP, estaba en la cúspide de un gran avance nacional. Si bien “AlgoNuevo”, de 2020, introdujo su mezcla “femmeton” de cumbia, reggaetón y R&B a un público más amplio, una extensa gira con su banda acabó siendo interrumpida por la pandemia. Su nuevo single, “Paloma No Vuelve Amar“, publicado la semana pasada, retoma el tema donde lo dejó “Algo Nuevo”, llamando la atención con un sonido sensual y atractivo, directo y dominante.

La canción ha recibido una gran atención, justo después de que el Presidente Barack Obama incluyera su canción “Penas Con Pan” en su lista de canciones del verano. El tema pertenece a su próximo EP, “Can’t Eat Clout“, que saldrá a la venta el 15 de septiembre. El proyecto describe la ascendente trayectoria de una joven artista que llega a aceptarse a sí misma, a su amante y a su arte, basándose en los modismos de la música latina que Cecilia Cassandra Peña-Govea ha acumulado desde que era una niña que tocaba en eventos comunitarios alrededor de la Misión con sus padres y su hermana mayor en La Familia Peña-Govea. La Doña actuará el viernes en el escenario Lands End del festival Outside Lands, con entradas agotadas.

Hablando de La Doña y del fabuloso equipo creativo que la rodea, felicidades a la pintora de signos y artista de segunda generación Lauren D’Amato, que acaba de ser elegida por el Headlands Center for the Arts para el Premio Tournesol 2023-24, “que reconoce a un pintor emergente del Área de la Bahía en apoyo del establecimiento y mantenimiento de una carrera en la región”. El premio incluye un estipendio de 10,000 dólares, un estudio privado y una exposición o proyecto culminante a elección del artista. Mission Local cubrió su exposición individual en House of Seiko en marzo, y puedes verla en acción en el irresistible “Dembow y Sexo (Visualizer)” de La Doña.

La música y el activismo han estado inextricablemente entrelazados para el pianista y compositor de San Francisco Jon Jang desde el principio de su carrera. Cofundador de Asian Improv, el sello discográfico y organización artística que ha sido un vehículo fundamental para el movimiento de jazz asiático-americano, ha desarrollado un repertorio fascinante basado en melodías tradicionales chinas y en la improvisación post-bop.

Jang presenta “Civil Wrongs: Music about Black American & Japanese American Incarceration” el jueves en Sha’ar Zahav. Este concierto gratuito, producido por el Community Music Center como parte de una serie de presentaciones del profesorado de la organización, conmemora el 35 aniversario de la firma de la ley federal que concede reparaciones a los japoneses-americanos encarcelados injustamente por el gobierno de EE.UU. durante la Segunda Guerra Mundial. Con Erika Oba a la flauta, Gary Brown al contrabajo y el batería Deszon Claiborne, que también forma parte del profesorado del CMC, el programa incluye la composición de Jang de 1987 “Reparations Now!“, que escribió en homenaje a la National Coalition for Redress and Reparations for Japanese Americans.

El programa también incluye “Meditations on Integration”, una extensa obra que Charles Mingus escribió en 1964 en respuesta a un artículo periodístico sobre la construcción de campos de detención para retener a los manifestantes que luchaban contra la segregación. Mingus grabó la pieza varias veces con distintos nombres, incluida como “Meditation (For a Pair of Wire Cutters)” en el álbum en directo grabado en North Beach en 1964, “Right Now: Live at the Jazz Workshop”.

“Esta versión está basada en la grabación del Town Hall, una obra que me presentó James Newton”, dijo Jang, refiriéndose al eminente flautista y compositor con el que trabajó ampliamente en los años 80 y 90. “Actuamos como dúo en actos contra el apartheid y al final nos invitaron a actuar en el Festival Arts Alive de Johannesburgo, justo después de las elecciones de 1994. La energía era electrizante. Tocamos con dos músicos negros sudafricanos en la sección rítmica, y lo realmente conmovedor fue que a ellos no se les había permitido actuar en Johannesburgo bajo”.

El maestro de la caña Sheldon Brown, que ha estado ocupado recientemente de gira con el pianista cubano Omar Sosa y Bobby Weir & Wolf Bros con The Wolfpack, toca a dúo el jueves 10 de agosto en la Red Poppy Art House con el guitarrista Scott Foster, renovando una colaboración que se remonta a hace unos 25 años. El concierto está presentado por Jazz In the Neighborhood, organización dedicada a conseguir salarios justos para los músicos.

Jazz at the Make Out Room vuelve el martes 15 de agosto con el dúo formado por el batería Scott Amendola y el saxofonista Phillip Greenlief, que ofrecerán un adelanto de su próximo álbum “Stay With It”, de Clean Feed Records. La pianista Motoko Honda, pianista y compositora que combina un irónico sentido del humor con un don para las armonías sorprendentes, actuará en solitario como telonera.

Don Malcolm ha estado sumergido en las sombras cinematográficas durante la última década en The Roxie, y no muestra signos de cansarse de la oscuridad. A partir del domingo por la tarde, “A Rare Noir Is Good to Find” ofrece un programa doble que combina la cabaretera mexicana clásica de 1950 “Cabaretera Aventurera” con “La muerte siba un blues” de 1964, sobre una cantante de club nocturno que trabaja de incógnito en un casino del Caribe. El ciclo se extenderá hasta el 20 de agosto.