

文/安妮卡·赫玛 ，2022年3月7日

Yuxuan Wang, translator

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自下周一开始，三藩市学校不再强制要求进入校园佩戴口罩，医生提醒接种疫苗至今仍是最有效的避免严重感染的手段，拉美裔与非裔儿童的接种率较为落后。 虽然年幼的儿童很少会出现严重感染，但接种可以极大降低严重感染的几率，卡里娜·马克斯医生在周一召开的拉美裔特别小组健康会议上这样说道， 她是加州大学旧金山分校医学系副教授。

特别是对于奥密克戎病毒，“接种加强针至关重要，”她说。 虽然12至17岁的青少年都有资格接种加强针，但目前接种率仅有19%。

拉美裔、非裔、美洲原住民及太平洋岛民的儿童的接种率远低于亚洲和白人儿童。

公共卫生部门表示三藩市5至11岁的儿童的接种率为67%。 而同年龄组中非裔儿童的接种率仅有29%，拉美裔儿童的接种率为48%，美洲原住民儿童接种率为22%，太平洋岛民儿童的接种率为34%。 白人与亚洲儿童同年龄组的接种率分别为64%和81%，均高于上述群组。

卫生部门还指出了非裔青少年组的差距。 12-17岁的黑人青少年的完全接种率约为52%，三藩市同年龄组的接种率为90%。

佩戴口罩可以有效预防病毒传播，特别是尚未接种的人群中病毒传播。 “数据表明强制佩戴口罩效果明显，与校园内病毒感染率降低呈相关性，”马克斯说。

美国疾控中心（CDC）近期已经放宽了室内口罩佩戴的要求，校区也将放宽管制。 马克斯收到了许多关于口罩佩戴与三藩市目前疫情状况的问题，以下是她的回答。

什么是“地方性疾病”？新冠病毒是否属于地方性疾病？

“地方性”指的是人群中出现稳定发生的健康情况。 所以感染率的增长率是可预测的。 我并不确定我们是否处于这个情况下，也不确定未来会发生什么。 所以尽管缓和措施会逐步落实，但如果病例数激增，我们仍需要做好准备。我认为了解这一点非常重要。

病例数目前是什么情况？

今年一月迎来奥密克戎感染人数的高峰期，日增最多达到2408例。 目前的七日平均新增病例数为120例。

口罩可佩戴多久？

美国疾控中心建议一次性口罩最多可佩戴五次。 我给大家一个简单的建议，一般来说如果发现口罩脏了或者失去弹性，建议及时更换。

能否清洗KN95或N95口罩？

不能。

我的孩子应该佩戴哪种口罩？

佩戴适合孩子的口罩。 佩戴织布口罩总比不戴口罩好，外科口罩的防疫效果比织布口罩更佳，儿童用KF94或N95口罩的防疫效果比其他口罩更好。 再次重申，最终取决于你的孩子愿意佩戴哪种口罩。有一个实际的选择真的很重要。马克斯的女儿喜欢佩戴KF94口罩，因为更舒服。

我的孩子佩戴口罩时是否会吸入二氧化碳？

二氧化碳分子非常细微，不会被口罩阻挡。 有一项伪科学研究，该研究让研究对象佩戴口罩，随后实验人员测量二氧化碳分子并监测到浓度上升。 但实际上是因为实验人员测量的是研究对象呼出的气体而非吸入的气体。

在哪里可以接种疫苗？

三藩市公共卫生部门宣布：两所学校会举办为期八周的免预约疫苗接种。湾景区的布雷特哈特小学自周五，即2月25日起（每周五下午2点到6点）提供疫苗接种，西增区的罗莎帕克斯小学自周一，即2月28日起（每周一下午2点到6点）提供疫苗接种。目前，有越来越多的学校被设立为短期新增接种点。