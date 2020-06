Traducción por: Neus Valencia

Como cualquier otro departamento de policía del Área de la Bahía, el Departamento de Policía del BART está enfrentando demandas para hacer cambios fundamentales – y es posible que ocurra pronto.

El lunes, la Junta de Revisión Ciudadana de la Policía del BART, un comité dirigido por ciudadanos que supervisa a la policía, formado después de que un policía del BART asesinara a tiros a Oscar Grant en la estación de Fruitvale en 2009, pidió a la Junta de Directores del BART que repensara el rol que desempeña la fuerza policial del sistema de tránsito.

Entre los cambios propuestos por el comité de supervisión se incluyeron: no seguir desplegando a la policía para atender llamadas relacionadas con evasión de pasajes, problemas con personas en situación de calle e infracciones menores como comer y beber en los andenes. La junta de revisión ciudadana también está planteando cuestiones históricas de discriminación y uso de la fuerza.

“Pongo mucha atención a las peticiones que se nos hacen a nivel nacional y local para limitar las facultades de la autoridad policial”, dijo David Rizk, presidente de la junta de revisión. “Creo que tenemos que hacerlo con cuidado, pero se tiene que hacer urgentemente”.

Rizk, sin acusar a oficiales específicos, dijo que el sistema policial “es una institución racista en una sociedad racista”. Dijo que no puede dormir pensando en las numerosas interacciones que los policías del BART cometen en contra de los jóvenes que no pagan su pasaje. Muchas veces, un policía detiene a un joven afroamericano, a veces menor de edad, para pedirle su boleto. Si el joven intenta alejarse o ignorar al policía, éste agarra por la fuerza al joven o “lo derriba”.

“Es una situación que no me deja dormir”, dijo Rizk. “Y es la misma situación que mató a George Floyd. Murió por un billete falso de 20 dólares”.

Aunque sólo una tiene una fracción de agentes comparado con el Departamento de Policía de San Francisco – BART cuenta con 178 policías juramentados mientras San Francisco tiene 2,300 – el Departamento de Policía del BART ha tenido dificultades relacionadas con el uso de la fuerza, policías que discriminan y tiroteos policiales. En enero de 2018, un policía del BART disparó y mató a Sahleem Tindle sin razón aparente, en la estación de West Oakland, cuando Tindle estaba presuntamente peleando con otro hombre por una pistola. En marzo, un jurado federal ordenó al BART pagar a la familia de Tindle $6 millones..

El pasado noviembre, la policía del BART esposó e infraccionó a un hombre afroamericano que estaba comiendo un Egg McMuffin en la estación de Pleasant Hill.

Y es que el departamento de policía de la agencia de tránsito todavía está lidiando con la muerte de Grant, que se encontraba tendido en el piso boca abajo en la estación de Fruitvale en 2009 cuando el oficial Johannes Mehserle le disparó en la espalda.

Una década después, en 2018, un 60 por ciento del uso de la fuerza de la policía del BART se ejerce sobre la comunidad afroamericana. Aunque, según los datos de la agencia de transporte, sólo 10 por ciento de los pasajeros son afroamericanos.

“Se tienen que seguir haciendo estas reuniones”, dijo Wanda Johnson, madre de Grant, en la reunión del lunes por la noche cuando hizo un comentario al público. “Esto tiene que cambiar. Tenemos que cambiar la narrativa y responsabilizar a los policías”.

Sin embargo, cualquier cambio relacionado con el rol del departamento de policía debe ser aprobado por la Junta Directiva del BART. Muchos mostraron su voluntad de adoptar los cambios. La directora del BART Janice Li señaló su apoyo a la lista de cambios presentados por Rizk, y pidió a la junta de revisión que se esforzará de manera “diligente y comprometida”.

“Hay un movimiento y una corriente integrados por personas que piden el desmantelamiento y la abolición de la policía ahora y desde hace décadas”, dijo Li. “Ignorar esa corriente de apoyo… sería un acto deliberadamente ignorante”.

Durante la reunión, los directores del BART, Rebecca Saltzman, Robert Raburn y Liz Ames también expresaron que están dispuestos a cambiar.

El jefe de policía del BART, Ed Álvarez, se sentó a escuchar una sesión de comentarios del público que duró una hora, en la cual muchos demandaron que se retire el presupuesto al departamento de policía del sistema de tránsito. Álvarez dijo que él también estaba dispuesto a cambiar, aunque no apoyó ninguna propuesta en específico.

“Tenemos muchas cosas que debemos discutir”, dijo Álvarez. “En este momento, se está teniendo esa discusión”.

Pete Longmire, que forma parte de la junta de revisión ciudadana junto con Rizk, fue policía en los departamentos de Vallejo y Pittsburg en el Área de la Bahía. Comentó que, como hombre afroamericano, le resultaba muy “doloroso” tener que sentarse con sus nietos a hablarles sobre “cómo evitar que la policía te dispare”.

“Yo, que tengo 64 años, no debería preocuparme, no debería tener miedo cuando me subo a mi coche y voy manejando y veo que hay un policía detrás”, dijo. “Pero así me siento”.

