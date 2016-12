Los supervisores de San Francisco aprueban monumento para Alex Nieto, asesinado por SFPD La Junta de Supervisores del SF aprobó el martes 9-1 una ordenanza dirigiendo al departamento de Recreación y Parques para instalar un monumento a la víctima de la policía Alex Nieto en el Parque Bernal Heights. Los partidarios del memorial, amigos de los padres y defensores de Nieto que se han movilizado en torno a su tiroteo y a otros de la policía, irrumpieron en aclamaciones en la votación, con el abogado y líder comunitario Benjamin Bac Sierra gritando que los estudiantes de las escuelas locales visitarían el monumento durante años. “Estamos muy contentos”, dijo Elvira Nieto, la madre de Alex Nieto, después de la audiencia. “Nos apoyaron con nueve votos, eso es más que suficiente”. De hecho, la ordenanza conmemorativa ganó suficiente apoyo para resistir un veto del alcalde. Varios partidarios de la familia que han estado activos en el esfuerzo se han conmovido hasta llorar, aunque las sonrisas abundaron entre el grupo que se había reunido para esperar la votación. Antes de la decisión, el único disentimiento del supervisor Mark Farrell a la ordenanza provocó una discusión entre los supervisores sobre si un monumento a Nieto eclipsaría cualquier respeto debido a los oficiales de policía. “No puedo apoyar esta ordenanza hoy debido al mensaje que está enviando a los hombres y mujeres de nuestro departamento de policía … No reconocemos a los policías que han sido muertos o heridos en el cumplimiento de su deber”, dijo, después de decir que lo sentía por la comunidad, especialmente por los padres de Neito. Los partidarios del memorial abuchearon y sisearon a su voto y London Breed pidió silencio varias veces para permitirle hablar. Otros supervisores difirieron fuertemente con Farrell. “Lo que da miedo y lamentable es que no podemos honrar una pérdida de la vida, punto”, dijo la Supervisora Malia Cohen. “La realidad es que si la policía o alguien quiere ser reconocido, todo lo que tienen que hacer es pedirlo, de la misma manera que la comunidad lo ha pedido”. El supervisor Aaron Peskin llamó a la dicotomía implícita de Farrell la “raíz del problema”. “Estas cosas no son mutuamente exclusivas. Cuando entramos en esta dinámica que no podemos honrar a un ciudadano de San Francisco que fue trágicamente asesinado en un granizo de balas, eso juega en toda esta mentalidad que está en la raíz del problema”, dijo Peskin. “Si el POA sabe que tomamos la pérdida de la vida de uno de nuestros ciudadanos tan seriamente como tomamos la pérdida de la vida de uno de nuestros oficiales, eso envía un mensaje poderoso”. Peskin y el supervisor David Campos se refirieron al sindicato de policía, la Asociación de Oficiales de Policía (POA), un grupo que ha criticado vocalmente a la Junta por aprobar un día conmemorativo por otra víctima de la policía, Mario Woods. “El argumento de apoyar o recordar a alguien que es irrespetuoso con la policía … es un argumento que se hizo en el caso de un día para Mario Woods. Escuchamos eso precisamente desde el POA. En ese momento respondimos diciendo que no estamos de acuerdo”, dijo Campos. “Nosotros específicamente rechazamos esa falsa elección”. Dijo que le diría a la asociación de oficiales: “No sirves bien a tus miembros cuando tratas de hacer esa falsa elección”. La forma exacta que tomará el monumento aún no se ha decidido, pero Bac Sierra, amigo cercano de Nieto y activista vocal, dijo que ya se habían escogido algunas palabras para la inscripción: “Contra la violencia y la injusticia de 59 balas la familia y la comunidad se elevaron para defender el honor y promover el espíritu positivo. Amor por Alex Nieto”. Los grupos comunitarios necesitarán recaudar dinero para el monumento, lo que podría influir en la forma que tome, aunque un profesor de la Universidad de California en Santa Cruz dijo en una reunión que discutió el monumento en noviembre que ofrecería bronce de bajo costo. Antes de que cualquier cosa se pueda instalar, el monumento también debe ser aprobado por la Comisión de Artes. La aprobación de la junta el martes es una victoria en una larga serie de decepciones para la familia. El fiscal de distrito decidió en febrero de 2013 que cuatro oficiales que dispararon a Nieto no cometieron ningún delito al hacerlo y en marzo un jurado civil también determinó que los oficiales no utilizaron fuerza excesiva en el incidente. Sin embargo, la Oficina de Reclamaciones Ciudadanas ha sostenido una queja contra uno de los oficiales involucrados en el tiroteo por hacer comentarios de Facebook sobre Nieto después que el juicio concluyó. Traduccion por El Mundo. Share this: Print

